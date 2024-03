Αθλητικά

Basket League – Καρδίτσα: “Σαρωτική” νίκη εντός έδρας επί του ΠΑΟΚ (εικόνες)

Πώς εξελίχθηκε η άνετη επικράτηση των θεσσαλών επί του "Δικέφαλου του Βορρά". Ποια η τελική κατάταξη της 6άδας.

Η Καρδίτσα επικράτησε με 97-78 του ΠΑΟΚ, στην 22η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Basket League, έκανε σημαντικό βήμα παραμονής πριν τα πλέι άουτ και την ίδια ώρα έκανε... δώρο στον Κολοσσό Ρόδου την 6η θέση και τη συμμετοχή στα Play-In. Η ΑΕΚ έμεινε στην 7η θέση, αφού χρειαζόταν νίκη της Καρδίτσας επί του ΠΑΟΚ για να είναι 6η, κάτι που σημαίνει πως η Ένωση θ΄ αγωνιστεί στα πλέι άουτ. Οι Θεσσαλοί ολοκλήρωσαν την κανονική περίοδο με 7 νίκες και 15 ήττες και στην 11η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Τραυματίστηκε στο πρώτο δεκάλεπτο ο Ρομέλο Ουάιτ της Καρδίτσας και αποχώρησε από τον αγώνα, με τους Θεσσαλούς να έχουν ανησυχία καθώς φάνηκε σοβαρός ο τραυματισμός του.

Ο Σάμιουελ Μενέγκα ήταν ο MVP του αγώνα, έχοντας συγκομιδή 22 πόντους και 5 ριμπάουντ. Ο Νίκος Δίπλαρος με είχε 15 πόντους, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ, ενώ υπέπεσε σε 3 λάθη. Ο Τέβιν Μακ πέτυχε 15 πόντους και 14 ο Ρέι ΜακΚάλουμ για τους νικητές.

Από τον 9ο στον βαθμολογικό πίνακα, ΠΑΟΚ, με 8 νίκες - 14 ήττες, 18 πόντους σημείωσε ο Μιχαλακ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχασε και τη διαφορά από την Καρδίτσα, αφού στην Πυλαία ο ΠΑΟΚ είχε επικρατήσει με 72-69.

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 42-41, 71-59, 97-78

Σε ένα κλειστό ματς μετά το τζάμπολ, ο τραυαμτισμός του Ρομέλο Ουάιτ «πάγωσε» τους γηπεδούχους. Η 1η περίοδο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ στο +3 (23-26). Οι γηπεδούχοι, όμως έκαναν σερί 13-0 στη 2η περίοδο και προσπέρασαν με 34-29. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με σερί 9-0 για το 40-38. Μετά από δύο βολές του Νίκου Δίπλαρου και τρίποντο του Έλβαρ Φρίντρικσον στην εκπνοή, η Καρδίτσα πήγε στο +1 στ' αποδυτήρια για το ημίχρονο 42-41.

Η Καρδίτσα παρουσιάστηκε ανώτερη στην 3η περίοδο, όπως φαίνεται και από το επιμέρους σκορ 29-18 σ' αυτό το διάστημα. Ο Καμπερίδης «πλήγωσε» την πρώην ομάδα του με δύο διαδοχικά τρίποντα για το 56-48 της Καρδίτσας. Οι ΜακΚάλουμ και Μακ πέτυχαν πόντους για το 64-48, για να βρεθεί ο ΠΑΟΚ στο -12 (71-59), στο 30ό λεπτό. Στην 4η περίοδο, ο Δίπλαρος έκανε το 78-61. Η Καρδίτσα δεν θα επέτρεπε αντεπίθεση του ΠΑΟΚ με τους ΜακΚάλουμ, Καμπερίδη να παραμένουν «καυτοί» για το 84-66, 4 λεπτά πριν το φινάλε. Ακολούθησαν δύο τρίποντα του Δίπλαρου και βολές του Μενέγκα για το +20 (92-72) της Καρδίτσας και πλέον όλα είχαν κριθεί.

Διαιτητές: Τσολάκος, Μαρινάκης, Ξενικάκης.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουάιτ 6, Μπιουκάναν 7, Καμπερίδης 8 (2), ΜακΚάλουμ 14 (2), Μακ 15 (2), Μενέγκα 22 (3, Δίπλαρος 15 (3), Χρηστίδης, Τσούκας, Αβδάλας, Σάιμπερτ 3 (1), Γιάνκοβιτς 7.

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): ΜακΝις 7, Φρίντρτικσον 13 (3), Μαργαρίτης 7 (1), Ουίλιαμς 6 (1), Αρσενόπουλος 2, Τάουνς 10, Τσιακμάς, Σχίζας 2, Τσαϊρέλης 13, Μιχαλακ 18 (3).

