Life

25η Μαρτίου - Παρέλαση: Παραλειπόμενα από την προετοιμασία (εικόνες)

Γυάλισμα αρβύλων, αρμάτων και όπλων, φωτογραφίες μικρών και μεγάλων μπροστά και πάνω σε τανκ και ξεχωριστά στιγμιότυπα πριν από την μεγάλη παρέλαση στην Αθήνα.

Από την νύχτα, άρματα μάχης και οχήματα των Ενόπλων Δυνάμεων πήραν θέσεις στην Λεωφόρο Αμαλίας και στην Λεωφόρο Συγγρού και τα στελέχη του Στρατού άρχισαν το... γυάλισμα, ώστε να είναι όλα όπως πρέπει για την μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην μνήμη των ηρώων του 1821.

Πλήθος κόσμου έσπευσε να δει φίλους και γνωστούς που έφτασαν στην Αθήνα για την παρέλαση απο μονάδες του Έβρου, του Κιλκίς, της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών, ενώ μικροί και μεγάλοι είδαν απο κοντά άρματα μάχης και όπλα, βγάζοντας και αναμνηστικές φωτογραφίες.

Λίγο πιο μακριά, στο Ζάππειο, προετοιμάζονταν τα στελέχη των Ειδικών Δυνάμεων και αγήματα όπως αυτό της Σχολής Ευελπίδων, με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν ξεχωριστά καρέ με τις μηχανές τους.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα 25η Μαρτίου στην Αθήνα, λόγω της στρατιωτικής παρέλασης που θα ξεκινήσει στις 11:00, ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Από τις 06:00 ώρα μέχρι το τέλος της στρατιωτικής παρέλασης βρίσκεται σε ισχύ προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις κάτωθι οδούς και στις καθέτους αυτών έως την πρώτη παράλληλη οδό:

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βασ. Κων/νου και Βασ. Αμαλίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Β΄, σε όλο το μήκος της.

Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της.

Πλ. Ομονοίας.

Πειραιώς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της Ιεράς Οδού και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Αγ. Κωνσταντίνου, σε όλο το μήκος της.

Πλ. Καραϊσκάκη.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και της Λ. Αλεξάνδρας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Θ. Δηλιγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Καραϊσκάκη και της οδού Ι. Μεταξά και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Πλ. Συντάγματος.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αμ. Φραντζή και Διονυσίου Αρεοπαγίτου και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από 06:00’ ώρα της Δευτέρας 25-3-2024 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων στον -Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ως εξής:

Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ερμού και Αδριανού, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ασωμάτων και της οδού Αιόλου.

Επιπλέον, υπάρχουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Οι εθιμοτυπικοί 21 κανονιοβολισμοί στον Λυκαβηττό έδωσαν νωρίτερα στο εναρκτήριο λάκτισμα για τις εκδηλώσεις στην Αθήνα για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Ο πρώτος κανονιοβολισμός "έπεσε" στις 6:20 το πρωί, από το πυροβολείο του Λυκαβηττού για να ακολουθήσουν άλλοι 20 κανονιοβολισμοί, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο για να τιμηθεί η ιστορική επέτειος.

Ακολούθησε η επίσημη έπαρση της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας, η οποία αμέσως μετά κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, πριν ξεκινήσει η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η έναρξη της οποίας προγραμματίστηκε για τις 11:00 το πρωί.

Δείτε ξεχωριστά στιγμιότυπα πριν από την παρέλαση της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα:

