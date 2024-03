Κόσμος

Επίθεση στη Μόσχα: H διαδρομή των δραστών και το πέρασμα από την Τουρκία

Τι αναφέρει Τούρκος αξιωματούχος για το πέρασμα των υπόπτων για την τρομοκρατική επίθεση από την Τουρκία.

Οι ένοπλοι από το Τατζικιστάν που εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση στη Μόσχα την περασμένη εβδομάδα είχαν περάσει για μικρό χρονικό διάστημα από την Τουρκία, προκειμένου να ανανεώσουν τις άδειες παραμονής τους στη Ρωσία, όμως η ριζοσπαστικοποίησή τους δεν συνέβη εκεί, σύμφωνα με έναν Τούρκο αξιωματούχο των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η πηγή αυτή, που μίλησε στο πρακτορείο Reuters ζητώντας να μην κατονομαστεί, είπε ότι δεν υπήρχε ένταλμα σύλληψης σε βάρος τους, κάτι που σημαίνει ότι μπορούσαν να ταξιδέψουν ελεύθερα μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Οι δράστες, πρόσθεσε, ζούσαν στη Μόσχα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δύο από τους δράστες έφυγαν από την Τουρκία για τη Μόσχα με την ίδια πτήση, στις 2 Μαρτίου 2024.

Περισσότεροι από 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από την επίθεση αυτήν, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Το δικαστήριο της περιφέρειας Μπασμάνι της Μόσχας ανακοίνωσε την απόφαση της προφυλάκισης των τεσσάρων υπόπτων τρομοκρατών μέχρι τις 22 Μαΐου.

Οι σκηνές στο δικαστήριο σοκάρουν. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρουν όλοι βαθιά σημάδια βασανιστηρίων στο πρόσωπο και το σώμα τους. Τα μάτια τους είναι μαυρισμένα και τα πρόσωπα μελανιασμένα. Φέρουν κοψίματα στο πρόσωπο και σε άλλα σημεία του σώματός τους. Ένας από αυτούς, ο μόνος που αρνείται τις κατηγορίες, είναι με τελείως κλειστά τα πρησμένα του μάτια και τον μετέφεραν από το νοσοκομείο με αναπηρικό αμαξίδιο.

