Επίθεση στη Μόσχα - Πούτιν: ξέρουμε ποιος το έκανε, ψάχνουμε τον “εντολέα”

Ο Ρώσος Πρόεδρος, μίλησε για πρώτη φορά ανοιχτά για το Ισλμικό κράτος, ενώ συνεχίζει να "δείχνει" την Ουκρανία για την επίθεση στη Μόσχα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε απόψε ότι η επίθεση στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος, διαπράχθηκε από «ριζοσπαστικούς ισλαμιστές» οι οποίοι, όπως είπε, επιχείρησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί οι τρομοκράτες, μετά το έγκλημά τους, προσπάθησαν να φύγουν στην Ουκρανία. Ποιος τους περίμενε εκεί;» είπε ο Πούτιν κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. «Εκείνοι που στηρίζουν το καθεστώς του Κιέβου δεν θέλουν να είναι συνεργοί και υποστηρικτές της τρομοκρατίας, όμως τίθενται πολλά ερωτήματα», πρόσθεσε.

Το Κίεβο διαψεύδει κάθε ανάμιξή του στην επίθεση.

Η πολύνεκρη επίθεση στo Crocus City Hall «ταιριάζει» με την ευρύτερη εκστρατεία εκφοβισμού εκ μέρους της Ουκρανίας, υποστήριξε επίσης ο Πούτιν. «Αμέσως, αναρωτιόμαστε ποιος επωφελείται; Αυτή η θηριωδία μπορεί να είναι απλώς ένας κρίκος στην αλυσίδα των προσπαθειών εκείνων που βρίσκονται σε πόλεμο με τη χώρα μας από το 2014, από τα χέρια του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Και οι Ναζί, είναι πασίγνωστο, ποτέ δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν τις πιο βρόμικες και πιο απάνθρωπες μεθόδους για να επιτύχουν τους στόχους του», συνέχισε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο εκείνοι που σχεδίασαν την επίθεση «ήλπιζαν ότι θα σπείρουν τον πανικό και τη διχόνοια στην κοινωνία μας αλλά βρήκαν ενότητα και αποφασιστικότητα (της κοινωνίας) να αντισταθεί στο κακό».

«Ξέρουμε ότι το έγκλημα διαπράχθηκε από ριζοσπάστες ισλαμιστές που έχουν μια ιδεολογία την οποία μάχεται εδώ και αιώνες ο ίδιος ο ισλαμικός κόσμος», είπε ο Πούτιν αναφερόμενος για πρώτη φορά στο ισλαμιστικό στοιχείο, τρεις ημέρες μετά την ανάληψη της ευθύνης από το ΙΚ. «Ξέρουμε ποιος διέπραξε αυτήν την ωμότητα εναντίον της Ρωσίας και του λαού της. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο εντολέας», πρόσθεσε.

