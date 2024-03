Αθλητικά

Euro 2024: Η Ελλάδα αποκλείστηκε από την Γεωργία

Η Εθνική μας λύγισε στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι και η Γεωργία είναι αυτή που κέρδισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα γήπεδα της Γερμανίας το καλοκαίρι.

Το όνειρο της συμμετοχής στα τελικά του EURO 2024 της Γερμανίας έμεινε στα... μισά για την Εθνική Ομάδα, η οποία ηττήθηκε με 4-2 τη διαδικασία των πέναλτι απ’ τη Γεωργία (0-0 κανονική διάρκεια και παράταση) στον τελικό των Play Off (Γ’ μονοπάτι) κι αποκλείστηκε απ’ την τελική φάση. Στον αντίποδα, οι Γεωργιανοί για πρώτη φορά στην Ιστορία τους θα δώσουν το «παρών» στα τελικά μίας μεγάλης διοργάνωσης, μέσα σε αποθέωση απ’ τους 55.000 φιλάθλους της που κατέκλυσαν τη Boris «Paichadze Dinamo Arena». Δοκάρι στο 102’ είχε ο Μαυροπάνος, μοιραίοι για την Ελλάδα οι Μπακασέτας και Γιακουμάκης που αστόχησαν σε δύο πέναλτι, με τους Γεωργιανούς να δείχνουν πολύ μεγαλύτερη ψυχραιμία απ’ την άσπρη βούλα.

Η Εθνική Ομάδα είχε την πρώτη καλή στιγμή στον αγώνα, όταν στο 9ο λεπτό ο Ιωαννίδης προσπάθησε να φύγει στην πλάτη της άμυνας της Γεωργίας μετά από μεταβίβαση του Χατζηδιάκου, όμως ο Ντβάλι τον έκοψε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή και παραχώρησε κόρνερ.

Στο 39’ ο Ιωαννίδης προσπάθησε πάλι να φύγει στην πλάτη της άμυνας της Γεωργίας, αλλά μετά υπό πίεση αντιπάλου έπεσε. Κατάφερε όμως να δώσει την μπάλα προς τον Πέλκα, ο οποίος «πάτησε» στην περιοχή, αλλά γλίστρησε και δεν μπόρεσε να εκτελέσει.

Την καλύτερη ευκαιρία του ημιχρόνου την είχαν οι Γεωργιανοί στο 45’ με το απευθείας φάουλ του Ζιβζιβάντζε από πλάγια θέση, το οποίο έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Βλαχοδήμος.

Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση μετά από μία αψιμαχία ανάμεσα στον Κβαρατσκέλια και τον Μάνταλο. Οι παρευρισκόμενοι στους δύο πάγκους μπήκαν μέσα στο γήπεδο και για περίπου δύο λεπτά υπήρξε αναβρασμός και σπρωξίματα, με τον διαιτητή Μαρτσίνιακ να αποβάλει τον αναπληρωματικό γκολκίπερ της Γεωργίας (και παλιό παίκτη του ΟΦΗ) Γκιόρκι Λόρια και τον Γιώργο Τζαβέλλα, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Ελλάδα πήρε τον έλεγχο της μπάλας και την κυκλοφορία στη μεσαία γραμμή, ανέβασε τα ποσοστά κατοχής της (59%-41%), με τους Γεωργιανούς να της δίνουν γήπεδο και να ψάχνουν μία γρήγορη κόντρα με τον Κβαρατσκέλια ή τον Κακβετάτζε. Δεν είχε ωστόσο, καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρει, καθώς κάτι... έλειπε στην τελική πάσα και στην εκτέλεση.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην ημίωρη παράταση, με την «γαλανόλευκη» ομάδα να χάνει πολύ σημαντική ευκαιρία στο 100’ με το μακρινό σουτ του Μπακασέτα, που έβγαλε εντυπωσιακά στη γωνία του ο Μαμαρντασβίλι.

Στο 102’ από το κόρνερ του Τσιμίκα, ο Μαυροπάνος σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και με καρφωτή κεφαλιά «δυναμίτη» έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της Γεωργίας, ενώ αμέσως επόμενο λεπτό το σουτ του Ρότα μέσα απ’ την περιοχή έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης, ο Βλαχοδήμος έκανε καταπληκτική επέμβαση με το πόδι στην προβολή του Νταβιτασβίλι απ’ τη μικρή περιοχή.

Η Γεωργία αν κι έχασε με τραυματισμό τον Κβαρατσκέλια (αντικαταστάθηκε στο 109’), είχε άλλη μία πολύ καλή στιγμή στο 110’ με τον Τσιταϊσβίλι, ο οποίος πέρασε όλη την ελληνική άμυνα και πλάσαρε από πολύ πλάγια θέση με τον Βλαχοδήμο να διώχνει σε κόρνερ.

Ο αγώνας οδηγήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, όπου «μίλησε» η ψυχραιμία των Γεωργιανών, απέναντι στην ελληνική ομάδα που αστόχησε σε δύο εκτελέσεις κι αποκλείστηκε.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Κοτσορασβίλι 1-0

Μπακασέτας Απέκρουσε ο Μαμαρντασβίλι

Νταβιτασβίλι 2-0

Μασούρας 2-1

Μικαουτάτζε άουτ

Μπουχαλάκης 2-2

Ντβάλι 3-2

Γιακουμάκης άουτ

Κβεκβεσκίρι 4-2

Διαιτητής: Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία)

Κίτρινες: 42’ Ζιβζιβάντζε, 51’ Κβερκβέλια, - 5’ Μπάλντοκ, 35’ Χατζηδιάκος, 45’ Μαυροπάνος, 90’ Κωνσταντέλιας, 90’+3’ Ρότα

Αποβολές: 45’ Λόρια (παίκτης που βρισκόταν στον πάγκο)

ΓΕΩΡΓΙΑ (Βίλι Σανιόλ): Μαμαρντασβίλι, Κβερκβέλια, Κάσια, Ντβάλι, Σενγκέλια (86’ λ.τρ. Τσιταϊσβίλι), Κιτεϊσβίλι (104’ Κβεκβεσκίρι), Κοτσορασβίλι, Κακαμπάτζε, Κακβετάτζε (104’ Νταβιτασβίλι), Ζιβζιβάντζε (75’ Μικαουτάτζε), Κβαρατσκέλια (109’ λ.τρ. Κβιλιτάια).

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογιέτ): Βλαχοδήμος, Μπάλντοκ (60’ λ.τρ. Ρότα), Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος (106’ Ρέτσος), Τσιμίκας, Κουρμπέλης (67’ λ.τρ. Σιώπης), Μάνταλος (98’ λ.τρ. Μπουχαλάκης), Μπακασέτας, Μασούρας, Πέλκας (61’ Κωνσταντέλιας), Ιωαννίδης (91’ Γιακουμάκης)

