“Ψυχοκόρες” - Τάσος Μέρμηγκας: ο γοητευτικός απατεώνας (εικόνες)

Γνωρίστε Τάσο Μέρμηγκα, ο οποίος θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ζωή μιας από τις “Ψυχοκόρες”, στην σειρά του ANT1+ που προβάλλεται και στον ΑΝΤ1.

Οι «Ψυχοκόρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, έρχονται την Τετάρτη 27 Μαρτίου στις 21:00, με δύο νέα επεισόδια.

Οι συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς ρίχνουν φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνουν το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

Ποιος είναι ο Τάσος Μέρμηγκας

Ο Τάσος Μέρμηγκας (Αλέξανδρος Βάρθης) είναι φίλος της οικογένειας Κοτρώτση και εραστής της Νέλλας. Ένας γοητευτικός απατεώνας και λάτρης του γυναικείου φύλου - κυρίως όσων γυναικών έχουν γεμάτο πορτοφόλι. Κυνηγάει πάντα το εύκολο χρήμα και γι’ αυτό εμπλέκεται σε πολλές παράνομες δραστηριότητες, όπως λαθρεμπόριο και τζόγο. Κάθε φορά που ξεμένει από λεφτά, τρέχει πίσω από το επόμενο θύμα του που θα του εξασφαλίσει μια άνετη ζωή. Ως πότε, όμως, θα καταφέρνει να εξαπατά και να ξεφεύγει; Ο Τάσος γνωρίζει τις αδερφές Πολύζου σε μία από τις επισκέψεις του στην οικία Κοτρώτση και αμέσως του κεντρίζει το ενδιαφέρον η Δεσποινιώ. Θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη ζωή της νεαρής ψυχοκόρης, αφού μαζί του θα βιώσει πρωτόγνωρες καταστάσεις και θα βαδίσει σε μονοπάτια που ποτέ της δεν είχε φανταστεί…

Οι «Ψυχοκο?ρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, προβάλλονται στον ΑΝΤ1 κάθε Τετάρτη στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

