Miami Open - Σάκκαρη: Πάλεψε σκληρά αλλά… “λύγισε” (εικόνες)

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με κατάθεση ψυχής "έσωσε" τρία ματς μπολ, δεν κατάφερε όμως να πάρει τη νίκη από την Έλενα Ριμπακίνα.

Η Μαρία Σάκκαρη σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι ηττήθηκε με 2-1 (5-7, 7-6(4), 4-6) από την Έλενα Ριμπάκινα και αποκλείσθηκε από τα ημιτελικά του Μαϊάμι Οπεν. Απέναντι στο Νο.4 του κόσμου η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν άκρως ανταγωνιστική και λύγισε μετά από δύο ώρες και 49 λεπτά.

Στο πρώτο σετ η Ριμπάκινα μπήκε πολύ δυνατά και πήρε τα δύο πρώτα γκέιμ χωρίς να χάσει πόντο. Οι δύο αθλήτριες έως το έκτο γκέιμ υπερασπίστηκαν το σερβίς τους. Σε εκείνο το σημείο η Ριμπάκινα έκανε το μπρέικ και προηγήθηκε με 4-2. Η Σάκκαρη αντέδρασε με μπρέικ έκανε το 4-4, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το σετ.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τρία μπρέικ, δύο από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια κι ένα από την Ριμπάκινα. Η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-2 και έχασε διπλή ευκαιρία να κάνει το 5-2. Η Καζάκα, όμως, βρήκε λύσεις και προηγήθηκε με 6-5.

Η Μαρία Σάκκαρη, όμως, με κατάθεση ψυχής έσωσε τρία ματς μπολ και πήρε το σετ.

Στο τελευταίο σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συνέχισε να πιστεύει στη νίκη. Η Ριμπάκινα όμως είχε τις λύσεις και τελικά πήρε τη νίκη με 6-4.

