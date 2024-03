Πολιτική

Γεραπετρίτης για Μπελέρη: Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι ελληναλβανικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως συνέδεσε ο Υπ. Εξωτερικών την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας με τις εξελίξεις σχετικά με τον προφυλακισμένο Δήμαρχο Χειμάρρας.

-

Το ζήτημα του Φρέντι Μπελέρη δεν είναι διμερές, είναι ευρωπαϊκό, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, όπως είπε χαρακτηριστικά πως ««Δεν είναι διμερές. Το ζήτημα του εάν ή όχι μία υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα τηρεί ή όχι τις αρχές του Kράτους Δικαίου και σέβεται τα πολιτικά δικαιώματα των πολιτών δεν είναι διμερές. Είναι ένα ζήτημα ευρωπαϊκό κι έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε κι έτσι το αναδεικνύουμε εμείς σε όλα τα fora» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών και σημείωσε πως το γεγονός πως σχεδόν έναν χρόνο μετά τις εκλογές ο ηττηθείς δήμαρχος στη Χειμάρρα βρίσκεται στη θέση του με πλήρη αρμοδιότητα αποτελεί «προσβολή κάθε έννοιας ευρωπαϊκής δικαιοκρατίας».

Αναφερόμενος στην πολύκροτη υπόθεση Μπελέρη, ο Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε:

«Στις 14 Μαΐου 2023 γίνονται οι δημοτικές εκλογές στη Χειμάρρα. Δύο μέρες πριν από τις εκλογές συλλαμβάνεται ο Φρέντι Μπελέρης και παραμένει σε προσωρινή κράτηση έως και σήμερα, σήμερα έχοντας ήδη καταδικαστεί πρωτοδίκως για υποτιθέμενη δωροδοκία. Την ίδια ημέρα, ο απελθών δήμαρχος, ο οποίος ήταν και ανθυποψήφιος του κυρίου Μπελέρη, ήταν ο κύριος Γκόρο. Θα έπρεπε 15 Μαΐου ο κύριος Γκόρο να φύγει από τη θέση του, αφού είχε χάσει τις εκλογές, και να αναλάβει, υπό τις συνθήκες που θα αναλάμβανε, ο κύριος Φρέντι Μπελέρης, αντικαθιστώμενος πιθανώς, εάν δεν μπορούσε να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Αντ' αυτού, αντίθετα με τα προβλεπόμενα στην αλβανική νομοθεσία αλλά και αντίθετα με κάθε έννοια κράτους δικαίου, ο κ. Γκόρο, ο ηττηθείς δήμαρχος παραμένει και μετά τις 14 Μαΐου και τις εκλογές και παραμένει έως και σήμερα. Έναν χρόνο μετά δηλαδή, ο ηττηθείς δήμαρχος βρίσκεται στη θέση του, με πλήρη αρμοδιότητα, ασκεί πλήρως τα καθήκοντά του, κάνει συμβάσεις, δημιουργεί συνθήκες έργων και όπως φαίνεται από την προσωρινή του κράτηση και με υπόνοιες για διαφθορά. Αυτό είναι ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα για την προσβολή του κράτους δικαίου, την οποία έχουμε, προσβολή κάθε έννοιας ευρωπαϊκής δικαιοκρατίας».

Ειδήσεις σήμερα:

EURO 2024: Το πρόγραμμα στην φάση των ομίλων

Ρίτσαρντ Σέρα: Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος εικαστικός (εικόνες)

Εκλογές - ΗΠΑ: Ο Τραμπ πουλάει... την Βίβλο για να μαζέψει λεφτά!