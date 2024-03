Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Ο σεισμός είναι ο μεγαλύτερος φόβος των κατοίκων, σύμφωνα με δημοσκόπηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απόλυτη έλλειψη εμπιστοσύνης στην κρατική μέριμνα σε τέτοια περίπτωση ισχυρού σεισμού, αποκαλύπτουν τα ευρήματα της έρευνας.

-

Ο μεγαλύτερος φόβος των Κωνσταντινουπολιτών είναι το ενδεχόμενο ενός ισχυρού και επικίνδυνου σεισμού, σύμφωνα με την μεγάλης κλίμακας έρευνα την οποία διεξήγαγε η εταιρία δημοσκοπήσεων Ozdemir Research Company σε 408.079 άτομα, μεταξύ 10 και 25 Μαρτίου. Σε άλλο ερώτημα της ίδιας έρευνας αποκαλύπτεται το μεγαλύτερο μέλημα των Κωνσταντινουπολιτών, είναι να προετοιμαστούν για έναν τέτοιο σεισμό.

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 83,7% των Κωνσταντινουπολιτών πιστεύει ότι δεν υπάρχει προετοιμασία για τον αναμενόμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Το 38,6% των συμμετεχόντων συμμετέχει σε ασκήσεις σεισμού, το 27,2 % έχει έτοιμο κιτ σεισμού, και το 45,1% γνωρίζει τις περιοχές συγκέντρωσης μετά το σεισμό. Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα, γίνεται αντιληπτό ότι οι πολίτες προσπαθούν να προετοιμαστούν για κάτι τέτοιο με δικά τους μέσα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας κοινοποιήθηκαν σε λογαριασμό της Ozdemir Research Company στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

"Istanbul depreme haz?r degil"



Istanbul’da IVR yontemi kullan?larak 408.079 kisiyle 10-25 Mart 2024 tarihleri aras?nda yapt?g?m?z arast?rman?n sonuclar??? pic.twitter.com/CSlZwIQsEN — Ozdemir Arast?rma (@ozdmrarastrma) March 26, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια - Σχολείο: “Ο δράστης μας στέλνει απειλητικά μηνύματα μετά την επίθεση” (βίντεο)

Φαραντούρης: Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η “πτώση της Κυβέρνησης” και ο... αδιάβαστος Άρειος Πάγος

Ο Μπάιντεν “αδειάζει” τον Νετανιάχου