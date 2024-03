Αθλητικά

NBA - Μπακς: Νίκη Λέικερς παρά την απουσία του Λεμπρόν Τζέιμς

Οι “Λιμνάνθρωποι” επικράτησαν των “Ελαφιών” μετά από δύο παρατάσεις παρά το triple-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μετά από ένα συγκλονιστικό ματς που κρίθηκε μετά από δύο παρατάσεις, οι Λέικερς ανέτρεψαν διαφορά 19 πόντων και επικράτησαν των Μπακς στο «Fiserv Forum» του Μιλγουόκι με 128-124 (κ.α. 101-101, 1η παρ. 117-117). Έτσι οι Μπακς «έπεσαν» στο 46-26 και παραμένουν στην δεύτερη θέση της Ανατολής ενώ οι Λέικερς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Λεμπρόν Τζέιμς, βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 40-32 και καταλαμβάνουν την ένατη θέση στη Δύση.

Για τους «λιμνάνθρωπους» ο Άντονι Ντέιβις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 34 πόντους ενώ είχε 23 ριμπάουντ και 4 μπλοκ. Εξαιρετικός ήταν και ο Όστιν Ριβς που σημείωσε triple-double με 29 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ ενώ 29 πόντους και 12 ασίστ είχε ο ΝτιΆντζελο Ράσελ.

Για τα «ελάφια» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε το 44ο triple double της καριέρας του καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους (14/24 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 1/6 βολές), 21 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα, 3 μπλοκ και 7 λάθη σε 46 λεπτά συμμετοχής.

Από εκεί και πέρα ο Ντέιμιαν Λίλαρντ είχε 27 πόντους (αλλά με 9/29 σουτ), ο Μαλίκ Μπίσλι είχε 21 πόντους ενώ 18 πόντους και 13 ριμπάουντ πρόσθεσε ο Μπόμπι Πόρτις.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Νιου Όρλινς Πέλικανς τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/3) στις 02:00, ξανά στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

