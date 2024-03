Πολιτική

Πρόταση δυσπιστίας - Κουτσούμπας: Κατάπτυστη επιχείρηση συγκάλυψης ευθυνών για τα Τέμπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με συγκρούσεις σε σκληρή γλώσσα συνεχίζεται η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας. Τι είπαν Νατσιός και Βελόπουλος από το βήμα της Ολομέλειας.

-

Με μετωπικές αντιπαραθέσεις συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας που υποβλήθηκε, και την οποία συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. Η διαδικασία, συνολικής διάρκειας τριών ημερών, θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία επί της πρότασης. Βασικό θέμα της πρότασης δυσπιστίας είναι. Κατά τη διατύπωσή της, «η επιχείρηση συγκάλυψης από πλευράς κυβέρνησης, ευθυνών για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών», ενώ εν συνεχεία προστέθηκαν αναφορές στις διαρροές δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εκλογέων, από το Υπουργείο Εσωτερικών, και στο κοινωνικό πρόβλημα της ακρίβειας.

Το λόγο έλαβε την Τρίτη ο υφυπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος ο οποίος αμφισβήτησε κατηγορηματικά την ευστάθεια των ισχυρισμών ότι ο ίδιος είχε οποιαδήποτε ανάμειξη στην διαμόρφωση του χώρου στο δυστύχημα των Τεμπών, χαρακτηρίζοντας τους «εντελώς αβάσιμους» τονίζοντας ότι η παρουσία του στη περιοχή είχε μόνο συντονιστικό ρόλο ενώ οι αρμόδιοι που συμμετείχαν στο συντονιστικό αποφάσισαν για τις παρεμβάσεις που έγιναν.

Οξεία κριτική στη ΝΔ αλλά και σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, παρεμβαίνοντας στη μαραθώνια συζήτηση. «Το ΚΚΕ υπερψηφίζει την πρόταση δυσπιστίας, με το δικό του σκεπτικό. Εξάλλου καταθέτουμε καθημερινά μομφή στην κυβέρνηση, μεταξύ άλλων και για την άθλια, αποκρουστική, κατάπτυστη προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος των Τεμπών από την κυβέρνησή σας», ανέφερε αρχικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ. Αναφερόμενος, εξάλλου στον Στέφανο Κασσελάκη, επισήμανε ότι «προσπαθώντας να πλειοδοτήσει και να μην φανεί ότι σέρνεται πίσω από το ΠΑΣΟΚ, προχώρησε στην μνημειώδη πρόταση για εκλογές και παρατηρητές». Δεν παρέλειψε την επίθεση και προς τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Γιατί τέτοια εμμονή; Τι σας ενόχλησε, που ζητήσαμε να ελεγχθούν τα πεπραγμένα όλων των υπουργών, και των πρώην δικών σας; Βλέπετε κύριε Ανδρουλάκη, το κόμμα σας έχει βάλει τη σφραγίδα του σε αυτήν την υπόθεση».

Βελόπουλος: Έχω στοιχεία και θα τα δημοσιεύσω

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος ζήτησε να πληρώσουν όλοι όσοι ευθύνονται για το έγκλημα θέτοντας μάλιστα τα ερωτήματα: «Ποιος μπήκε παράνομα στο σύστημα καταγραφών του ΟΣΕ τις πρώτες ώρες μετά το συμβάν;» ενημερώνοντας μάλιστα ότι ο ίδιος αύριο θα καταθέσει τρία ονόματα. «Ποιοι πήραν τους διαλόγους του σταθμάρχη και έκαναν συρραφή και παραποίησή τους;» Όπως ισχυρίστηκε εξάλλου, έχει στη διάθεσή του τα συμπεράσματα από τις έρευνες με τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, που κάνουν λόγο για ύπαρξη ανθρωπίνων μελών, για προσωπικά αντικείμενα που εντοπίστηκαν μετά από καιρό. «Αν είχαν κληθεί ως συνεργείο από την πρώτη στιγμή, όπως είχε ζητήσει η εταιρία με mail, τα ευρήματα θα ήταν πιο πλούσια. Λόγω του μεγάλου χρόνου έκθεσης των ευρημάτων σε συνθήκες καύσωνα, σε συνθήκες πλημμύρας, σε ιπτάμενους θηρευτές, στην φυσική αποδόμηση οργανικών υλικών, τα δείγματα ενδέχεται να μην είναι αξιοποιήσιμα», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Νατσιός: Φτάνει η ώρα της Δικαιοσύνης

«Η Ελλάδα έχει καταντήσει βασίλειο διαφθοράς, αλλά σιγά σιγά έρχεται στο φως η αλήθεια», υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Νίκης, Δημήτρης Νατσιός. Απευθυνόμενος στα υπουργικά έδρανα επεσήμανε: «Οι 57 αυτές ψυχές μαρτύρησαν σε ένα κράτος ανομίας. Φτάνει η ώρα της Δικαιοσύνης για τα Τέμπη».

Δείτε LIVE την συνεδρίαση της Βουλής:

Ειδήσεις σήμερα:

EURO 2024: Το πρόγραμμα στην φάση των ομίλων

Η πρόταση δυσπιστίας “πάει πίσω” ΕΝΦΙΑ και φορολογικές δηλώσεις

Ρίτσαρντ Σέρα: Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος εικαστικός (εικόνες)