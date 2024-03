Οικονομία

Βριλήσσια: Παρίσταναν στελέχη της Microsoft και... “μάδησαν” ηλικιωμένη

Μεγάλο ποσό κατάφεραν να αποσπάσουν από ηλικιωμένη κάτοικο της περιοχής, επιτήδειοι απατεώνες. Πώς τους παγίδευσε η ΕΛΑΣ.

Απατεώνες στα Βριλήσσια παρίσταναν τους εκπροσώπους της εταιρίας λογισμικού Microsoft και εξαπάτησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα κάτοικο της περιοχής, αποσπώντας της αρκετές χιλιάδες ευρώ. Ώσπου η 71χρονη αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και απευύνθηκε στην Αστυνομία για βοήθεια.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια 49χρονη γυναίκα η οποία συστηνόταν με το όνομα “Θεοδώρα” προσέγγισε το θύμα, ισχυριζόμενη πως δήθεν είναι υπάλληλος της γνωστής εταιρίας και κατορθώνοντας να το πείσει –άγνωστο με ποια “αιτία”, “συναλλαγή” ή πρόσχημα– να της δίνει μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σταδιακά και μαζί με τους συνεργούς της κατάφερε να αποσπάσει αθροιστικό ποσό ύψους 35.000 ευρώ από την ηλικιωμένη. Στην τελευταία από τις καταβολές τρημάτων του ποσού αυτού η γυναίκα βεβαιώθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης από τη “Θεοδώρα” και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Κατόπιν οδηγιών των αστυνομικών, της έδωσε νέο ραντεβού έξω από ένα σούπερ μάρκετ στη λεωφόρο Πεντέλης για να της δώσει –δήθεν– άλλες 5.000 ευρώ,. Μόλις η 49χρονη εισέπραξε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της.

Πλέον, η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά τους συνεργούς της υπαλλήλου-“μαϊμού”.

