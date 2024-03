Καιρός

Κηφισιά - διαρρήκτες: “Ράλι” άγριας καταδίωξης από την ΕΛΑΣ

Αφού "ξεσήκωσαν" σπίτια σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία, πάτησαν γκάζι και αρνήθηκαν να σταματήσουν σε κάθε έλεγχο.

Συνελήφθησαν, βραδινές ώρες της Κυριακής 24.03.2024 στην Κηφισιά, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης, τέσσερις ημεδαποί (ηλικίας 23, 26, 29 και 37 ετών) και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής για τις κατηγορίες –κατά περίπτωση– σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Νωρίτερα, οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν κατοικία στην Εκάλη με το «επιχειρησιακό αυτοκίνητο» της συμμορίας, στο οποίο είχαν προσαρμόσει πινακίδες κυκλοφορίας που είχαν κλέψει λίγο πριν από όχημα γυναίκας. Αφού διέρρηξαν την μπαλκονόπορτα, εισήλθαν εντός και απέσπασαν πλήθος κοσμημάτων

Κατά τη διαφυγή τους από την εν λόγω κατοικία, εντοπίστηκαν από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και κλήθηκαν σε έλεγχο.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών, επιτάχυνε πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, με τους αστυνομικούς να ενισχύονται με επιπλέον δυνάμεις της Άμεσης Δράσης (περιπολικά και ομάδα ΖΗΤΑ) και να ακολουθούν το προπορευόμενο αυτοκίνητο από ικανή απόσταση ασφαλείας, καλώντας διαρκώς με χρήση φάρου και ηχητικών σημάτων τον οδηγό να ακινητοποιήσει το όχημα.

Ο οδηγός εισήλθε αντίστροφα στο ρεύμα κυκλοφορίας σε κεντρικό δρόμο της Κηφισιάς προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Έπειτα το όχημα των δραστών πραγματοποίησε οπισθοπορεία και συγκρούστηκε με έτερο όχημα που κινείτο κανονικά στον ίδιο δρόμο, με αστυνομικό να αποβιβάζεται από το δίκυκλο και να ζητά επιτακτικά από τους δράστες να σταματήσουν, και τον οδηγό να αγνοεί τις εντολές και να κινείται απειλητικά προς το μέρος των αστυνομικών με πρόθεση να τους πλήξει.

Ο αστυνομικός ενήργησε μια βολή ακινητοποίησης του οχήματος στην εμπρόσθια ρόδα του.

Το καταδιωκόμενο αυτοκίνητο συνέχισε για λίγο ακόμα την πορεία του, έως ότου προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με τους δράστες αυτή τη φορά να προσπαθούν να διαφύγουν πεζή, εγκαταλείποντας το όχημα.

Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, έως ότου εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν οι ανωτέρω δράστες από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι δράστες οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής η οποία επιλήφθηκε προανακριτικά της υπόθεσης και εξιχνίασε επιπλέον δυο υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών από κατοικίες στη Νέα Ερυθραία, που διαπράχθηκαν διαδοχικά από την ανωτέρω συμμορία με τον ίδιο τρόπο δράσης την προηγούμενη ημέρα.

Τόσο στην κατοχή τους, όσο και στο δρομολόγιο της πεζής διαφυγής τους μετά από έρευνα των αστυνομικών βρέθηκε μέρος των κλοπιμαίων, τα οποία και αποδόθηκαν στην παθούσα.

Aκόμη, κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» αυτοκίνητο των δραστών και το βλήμα από την επιφάνεια του, προκειμένου να εξεταστούν εργαστηριακά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα τόσο για την εξιχνίαση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, όσο και για τη σύλληψη άλλων μελών, συνεχίζεται.

