Ο Τομ Κρουζ επιστρέφει στον ρόλο του “Μάβερικ”

Το «Top Gun 3» πήρε το πράσινο φως από την Paramount.

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) αυτή την εποχή είναι ένας πολυάσχολος σταρ, γεγονός που δεν του επιτρέπει να προσδιορίσει πότε οι θαυμαστές του «Top Gun» θα μπορέσουν να δουν την τρίτη συνέχειά του.

Το Variety επιβεβαίωσε τον Ιανουάριο ότι η Paramount έδωσε το πράσινο φως για το «Top Gun 3» με τον ηθοποιό να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο παραγωγός του franchise, Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer), δήλωσε σε συνέντευξή του στο ScreenRant ότι δεν γνωρίζει πότε ο Κρουζ θα έχει ελεύθερο χρόνο στο πρόγραμμά του για να γυρίσει την τρίτη ταινία «Top Gun».

«Ο Toμ είναι καταπληκτικός. Περάσαμε χρόνο μαζί. Έχουμε μια ιστορία. Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) είχε μια υπέροχη ιδέα για το που θα πάει η ιστορία και [ο Toμ] είπε ότι του άρεσε πολύ, οπότε την αναπτύσσουμε», είπε χαρακτηριστικά ο βετεράνος παραγωγός.