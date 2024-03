Κόσμος

Επίθεση στη Μόσχα: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Τι αναφέρει ο προσωρινόςεπίσημος απολογισμός που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα. Διψήφιος ο αριθμός των συλλήψεων.

Τουλάχιστον 143 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με προσωρινό επίσημο απολογισμό που δόθηκε απόψε στη δημοσιότητα.

Ο προηγούμενος απολογισμός του ρωσικού υπουργείου Υγείας έκανε λόγο για 140 νεκρούς. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 80 τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της πρωτεύουσας, συμπεριλαμβανομένων έξι παιδιών. Τέσσερις ασθενείς νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε.

Την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Crocus City Hall ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος. Ωστόσο, το Κρεμλίνο θεωρεί πως για το μακελειό ευθύνονται ισλαμιστές τρομοκράτες που συνδέονται κατά κάποιον τρόπο με την Ουκρανία ή με συμμάχους της στη Δύση, χωρίς να έχουν παρουσιάσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αυτόν τον ισχυρισμό.

Οι ρωσικές αρχές έχουν προχωρήσει σε 11 συλλήψεις για την τρομοκρατική επίθεση, συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων φερόμενων ως δραστών, οι οποίοι έχουν καταγωγή από το Τατζικιστάν.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ