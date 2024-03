Life

Τηλεθέαση - “Ράδιο Αρβύλα”: Απόλυτη κυριαρχία και τον Μάρτιο

Στην πρώτη προτίμηση του κοινού βρέθηκε η "παρέα της Θεσσαλονίκης".

Οι «Ράδιο Αρβύλα» και τον Μάρτιο ήταν πρώτοι στη ζώνη προβολής τους στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 20,3%, και 2,6 μονάδες μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση άγγιξαν όπως μόνο αυτοί ξέρουν τα σοβαρά και τα ευτράπελα της πολιτικής, κοινωνικής και τηλεοπτικής επικαιρότητας, έχοντας μαζί τους καθημερινά κατά μέσο όρο περίπου 1.509.298 τηλεθεατές, στο σύνολο κοινού, έστω για 1’.

Ραντεβού με το ανατρεπτικό χιούμορ της πιο δυνατής ομάδας της τηλεόρασης έδωσαν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες σχεδόν όλων των ηλικιών, που της χάρισαν υψηλά ποσοστά τηλεθέασης, αλλά και μεγάλη ανταπόκριση μέσα από τα video και τα μηνύματά τους.

Τα βράδια στις 20:00, όλοι οι τηλεοπτικοί δρόμοι οδηγούν στην καυστική σάτιρα και στους μοναδικούς «Ράδιο Αρβύλα» που συνεχίζουν να μονοπωλούν την παρέα μας για 17η σεζόν.

