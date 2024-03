Αθλητικά

NBA - Μπακς: Επιβλητικός αλλά... μόνος ο Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά την συγκλονιστική εμφάνιση του “Greek Freak”, τα “Ελάφια” ηττήθηκαν από τους Πέλικανς στη Νέα Ορλεάνη.

-

Με ήττα συνέχισαν την προσπάθειά τους στο πρωτάθλημα του NBA οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς οι Πέλικανς που τους υποδέχτηκαν στη Νέα Ορλεάνη κατάφεραν να επιβληθούν με 107-100, σε μία ακόμη βραδιά όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώρισε σημειώνοντας double double.

Οι δύο ομάδες είχαν παρόμοιο ξεκίνημα μέσα στο παιχνίδι και στο αρχικό μισό της πρώτης περιόδου το σκορ ήταν οριακά υπέρ των «ελαφιών» με 16-13 (6:24). Αμφότερες οι πλευρές συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να πάρουν στα τελευταία δευτερόλεπτα του δωδεκαλέπτου το προβάδισμα, ολοκληρώνοντάς το στο 26-25.

Μάλιστα, οι παίκτες των Πέλικανς, συνέχισαν να έχουν καλό ρυθμό, βρίσκοντας τρόπο να περιορίσουν τους Μπακς και στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, είχαν αποκτήσει απόσταση ασφαλείας με το σκορ στο 46-32 (5:48). Με τον ίδιο τρόπο «κύλησε» η συνέχεια μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου τα «ελάφια» βρίσκονταν στο -16 και τον φωτεινό πίνακα να δείχνει 61-45.

Η ομάδα από το Μιλγουόκι μπόρεσε να μπει πιο δυνατά στην επανέναρξη του αγώνα και διατήρησαν την απόσταση στα ίδια δεδομένα, δηλαδή γύρω από το -10. Ενδεικτικά, στο 5:01 το σκορ ήταν 72-64 ενώ το η τρίτη περίοδος ολοκληρώθηκε 85-73.

Η ίδια περίπου εικόνα κυριάρχησε και στο τέταρτο δωδεκάλεπτο. Οι Μπακς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι παραπάνω από το να παραμείνουν σε αυτή την απόσταση. Στο 5:56 η διαφορά ήταν στο -10 (93-83) ενώ στο τέλος της αναμέτρησης, οι γηπεδούχοι πανηγύρισαν την επικράτηση με 107-100.

Ο «Greek Freak» σε ένα ακόμα παιχνίδι ήταν επιβλητικός αλλά είδε την ομάδα του να χάνει. Σε 39:11 λεπτά εντός παρκέ, ο Έλληνας στα των «Ελαφιών» κατάφερε να σημειώσει 35 πόντους (15/20 δίποντα, 5/11 βολές), να μαζέψει 14 ριμπάουντ και να μοιράσει 4 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-25, 61-45, 85-73, 107-100

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ατλάντα-Βοστώνη 123-122 παρ.

Νέα Ορλεάνη-Μιλγουόκι 107-100

Πηγή: gazzetta

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας για Τέμπη: Έχω δει τον ανακριτή να κλαίει για τα θύματα - Δέκα χρόνια θα κρατήσει η δίκη

Εορτολόγιο - 29 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Πρόταση δυσπιστίας: Η καταψήφιση και τα νέα “πυρά” προς το Μαξίμου