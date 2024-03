Life

“I LOVE Σου Κου”: αποκλειστικές συνεντεύξεις, gossip news και κέφι το Σαββατοκύριακο

Εκλεκτοί καλεσμένοι, πολύ κέφι και όλες οι τηλεοπτικές εξελίξεις στην εκπομπή “I LOVE Σου Κου” με την Μπέττυ Μαγγίρα.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μαζί με τον Δημήτρη Μακαλιά, τον Τάσο Μπιμπισίδη, τη Σίσσυ Καλλίνη και όλη την ομάδα του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 μας υποδέχονται στο «εξοχικό» τους και μας κάνουν να αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο τα Σαββατοκύριακά μας, σε ένα πρωινό ζωντανό τηλεοπτικό μαγκαζίνο που τα έχει όλα!

Αυτό το Σαββατοκύριακο, 30 & 31 Μαρτίου το «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι γεμάτο με ενδιαφέροντα νέα μέσα από πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ, ειδήσεις που αφορούν τους σταρ του εξωτερικού και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τους Ηλία Μαμαλάκη, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Πέτρο Ιακωβίδη και Γιάννη Χατζηγεωργίου.

Το Σάββατο 30 Μαρτίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η ταλαντούχα ηθοποιός Μαριάννα Κιμούλη, η οποία πρωταγωνιστεί στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ψυχοκόρες», που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς.

Ακόμα, θα συνδεθούμε με το Λονδίνο και τον ανταποκριτή του ANT1, Ισαάκ Καριπίδη, για να μάθουμε όλα τα νεότερα για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον.

Την Κυριακή 31 Μαρτίου, καλεσμένη στο στούντιο του «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» θα είναι η Βάσω Λασκαράκη.

Θα υποδεχτούμε στην παρέα μας τον Γιώργο Ταλάντσεβ και θα μιλήσουμε για το «Survivor».

Θα μάθουμε όλες τις εξελίξεις για την εκπροσώπησή μας στη φετινή Eurovision.

Στην παρέα μας θα είναι και η γιαγιά Φώτη, η αγαπημένη γιαγιά του TikTok.

Ακόμα, ο Νίκος Καρβέλας θα ετοιμάσει νόστιμες και λαχταριστές συνταγές, η Αθηνά Αφαλίδου θα σχολιάσει όλα τα αστεία τηλεοπτικά στιγμιότυπα της εβδομάδας και η αγαπημένη Λίτσα Πατέρα θα μας πει τις αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας που έρχεται.

«Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ_ Κάθε Σαββατοκύριακο στις 09:50 στον ΑΝΤ1.

Συντελεστές:

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Κώστας Υφαντής

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ: Δέσποινα Γρηγοροπούλου

Β. ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗ: Γιάννης Σημαντηράκης

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΩΝ: Αλέξανδρος Κωνσταντάκης



