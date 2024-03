Κοινωνία

Πειραιάς – Τροχαίο: αστυνομικός δίνει “μάχη” για τη ζωή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ σοβαρά τραυματίστηκε μία αστυνομικός που παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μίας γυναίκας σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Παρασκευής, στον Πειραιά.

Το τροχαίο έγινε στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Αλμυρίδος και η γυναίκα, που είναι αστυνομικός, μεταφέρθηκε άμεσα στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Το Τζάνειο δεν εφημέρευε, ωστόσο άνοιξε ειδικά για την περίθαλψή της.

Η κατάσταση της υγείας της αστυνομικού είναι σοβαρή.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – 12χρονη: “Επιτέλους ενώθηκε η οικογένειά μας”, λέει στον ΑΝΤ1 η αδερφή της

Ναρκωτικά έκρυβε άνδρας στο Ρέθυμνο

Καρδίτσα – Ακέφαλο πτώμα: Η ιατροδικαστική εξέταση για την ηλικιωμένη