Ολλανδία: Άνδρας με εκρηκτικά κρατάει ομήρους σε καφέ (βίντεο)

Συναγερμός στην Ολλανδία όπου ένας άνδρας κρατά πολλούς ομήρους σε καφέ.

Οι θαμώνες ενός μπαρ της Ολλανδίας κρατούνται όμηροι, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της πόλης.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλοί άνθρωποι σε μπαρ στο Έντε της Ολλανδίας κρατούνται αυτή τη στιγμή όμηροι.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στην εκκένωση κατοικιών στην περιοχή.

Η αστυνομία ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τον λόγο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για τρομοκρατικό κίνητρο».

Οι πρώτες αναφορές για κατάσταση ομηρίας πιστεύεται ότι έγιναν γύρω στις 5.42 π.μ., πράγμα που σημαίνει ότι η κατάσταση ομηρίας συνεχίζεται για σχεδόν πέντε ώρες, αναφέρει η Metro.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο ισχυρίζεται ότι έχει εκρηκτικά και 150 σπίτια έχουν εκκενωθεί.

