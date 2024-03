Αθλητικά

Βόλος – Κηφισιά: Νίκη… οξυγόνο για τους Θεσσαλούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν φουριόζοι στο ματς και έβαλαν ισχυρά θεμέλια νίκης από το ξεκίνημα.

-

Σημαντικό βήμα παραμονής στη μεγάλη κατηγορία πραγματοποίησε ο Βόλος καθώς, για τη 2η αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος της Super League, θριάμβευσε με 4-1 επί της Κηφισιάς στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε παιχνίδι που έγινε κεκλεισμένων των θυρών. Μαξιμιλιάνο Κόμπα (3’), Χουάν Μανουέλ Γκαρσία (11’, 45+2’) και Παναγιώτης Μωραΐτης (85’) τα γκολ για τους Θεσσαλούς, ενώ μείωσε για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ο Ογκνιέν Οζέγκοβιτς (33’) που είχε και χαμένο πέναλτι στο φινάλε.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν... αγριεμένοι στο ματς. Προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, από σέντρα του Κόμπα, ο Γκαρσία νίκησε στον αέρα τον Λούκα Τσάπαν, αλλά η κεφαλιά του ήταν άστοχη. Δευτερόλεπτα μετά, από εκτέλεση κόρνερ και πρώτη απομάκρυνση της μπάλας, αυτή έφτασε στον Γιασίν Αμίν Ασεχνούν. Ο 26χρονος Φιλανδός γύρισε δυνατά και παράλληλα με την εστία, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος έδιωξε δύσκολα, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Κόμπα που δε λάθεψε από το ύψος του πέναλτι για το 1-0.

Οι παίκτες του Κώστα Μπράτσου, που επέστρεψε ως αντίπαλος στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά το σουτ του Ματέους Σάντος Μπαρμπόσα μέσα από την περιοχή στο 8’ μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Ντάνιελ Κόβατς. Τρία λεπτά αργότερα, ο Βόλος βρήκε και πάλι δίχτυα: σέντρα του Νεμάνια Γκλάβτσιτς, ο Γκαρσία πήδηξε ψηλότερα από τον Μόργκαν Σναϊντερλέν και με κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Αναγνωστόπουλο για το 2-0.

Η Κηφισιά δεν παράτησε το ματς. Αντίθετα, έφτασε με τον Οζέγκοβιτς –επίσης πρώην του Βόλου– στη μείωση του σκορ, έπειτα από ωραία συνεργασία των Τζόναθαν Μενέντες και Μπαρμπόσα στην αντεπίθεση. Εν συνεχεία η ομάδα του Βορείων Προαστίων απείλησε και με ισοφάριση, αλλά ο Κόβατς έδιωξε εντυπωσιακά το πολύ δυνατό σουτ του Οζέγκοβιτς στο 41’ και δυο λεπτά μετά την προσπάθεια του Σναϊντερλέν . Κι αφού δεν έγινε το 2-2, ήρθε το 3-1. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Κόμπα βρήκε τον Αντόνιο Λούνα στα αριστερά, αυτός γύρισε την μπάλα και με πλασέ στην κίνηση ο Γκαρσία πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Με τις αλλαγές που έκανε στο ξεκίνημα του β’ μέρους, ο Μπράτσος προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα του αγώνα. Μάταια, όμως... Ίσα-ίσα που στο 68’ ο Βόλος έφτασε κοντά σε τέταρτο γκολ, αλλά ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε δύσκολα την καρφωτή κεφαλιά του Χρήστου Σιέλη.

Κάτι που εν τέλει έγινε στο 85’, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ασεχνούν έστρωσε στον Μωραΐτη –είχε περάσει λίγο νωρίτερα στη θέση του Γκαρσία– που νίκησε τον Αναγνωστόπουλο για το 4-1. Τρία λεπτά αργότερα, ο Οζέγκοβιτς ανατράπηκε από τον Αλέξανδρο Καλογερόπουλο εντός περιοχής, αλλά ο Κόβατς έμεινε... σταθερός και απέκρουσε το πέναλτι του 30χρονου Σέρβου, διατηρώντας το σκορ.

Το μόνο μελανό σημείο στο «τρίποντο» του Βόλου ήταν η αποβολή του Ζοερί Ντα Καμπς στις καθυστερήσεις, αλλά μικρό το κακό για την ομάδα του Χρήστου Κόντη, που «ανάσανε» βαθμολογικά και «βύθισε», ταυτόχρονα, την Κηφισιά στην αβεβαιότητα και το άγχος της παραμονής.

Διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Λούνα, Σιέλης, Ντε Καμπς, Μπερτόλιο – Μιλίσεβιτς, Τζανάτζια, Οζέγκοβιτς, Μπαρμπόσα.

Κόκκινες: Ντε Καμπς (90+2’)

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Γκλάβτσιτς (90’+3’ Τρουιγέ), Ντε Καμπς, Κόμπα (71’ Μπερτόλιο), Μύγας, Ασεχνούν, Γκαρσία (82’ Μωραϊτης).

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κωνσταντίνος Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Τσάπαν, Τεϊσέιρα, Μιλίσεβιτς (79’ Γιόβαντσιτς), Γκόμπελιτς (46’ Τεττέη), Τσανάτζια (63’ Πρίτσας), Οζέγκοβιτς, Σναϊντερλέν (63’ Σολόα), Μενέντες (46’ Κλωναρίδης), Μπιφουμά, Μπαρμπόσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί συνελήφθησαν για παράβαση καθήκοντος

Κώστας Καραμανλής για δημογραφικό: Είναι ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του κράτους

Κολωνός – βιασμός 12χρονης: Τη Δευτέρα η απόφαση για τα ελαφρυντικά στους καταδικασθέντες