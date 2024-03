Κοινωνία

Βόρεια προάστια: Ελεύθεροι διαρρήκτες που ήρθαν σε συμβιβασμό με τα θύματά τους

Πώς οι διαρρήκτες εκμεταλλεύτηκαν τον νόμο και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά τη σύλληψή τους.

Της Φωτεινής Νάσσου

Διέρρηξαν σπίτια σε Εκάλη και Νέα Ερυθραία, μπήκαν ανάποδα σε κεντρικό δρόμο της Κηφισιάς για να ξεφύγουν, συγκρούστηκαν με διερχόμενο όχημα. Τελικά συνελήφθησαν μετά απο καταδίωξη απο αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Στο αυτόφωρο όμως αφέθηκαν ελεύθεροι!

«Επαγγελματίες κλέφτες και διαρρήκτες μπαίνουν στα σπίτια των πολιτών αφαιρούν ό,τι πολύτιμο βρουν και χρησιμοποιώντας την ευεργετική διάταξη είναι ελεύθεροι γιατί απέδωσαν τα προϊόντα του εγκλήματος και ικανοποίησαν τις τρεις περιπτώσεις κλοπών για τις οποίες ταυτοποιήθηκαν», παρατήρησε σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ο λόγος για την σπείρα των τεσσάρων Ρομά που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά από διάρρηξη που έκαναν σε σπίτι στην Εκάλη. Αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους στον ανακριτή καθώς οι δικηγόροι τους ήρθαν σε συμβιβασμό με τα θύματά επιστρέφοντας τα κλοπιμαία και πληρώνοντας αποζημιώσεις για τις φθορές που προκάλεσαν σε σπίτια και αυτοκίνητα, αξιοποιώντας σχετική διάταξη νόμου.

Όπως εξηγεί ο δικηγόρος Γιώργος Γεωργόπουλος «ο νόμος είναι παλιός έχει εφαρμοστεί σε δεκάδες περιπτώσεις που πείθεται η έδρα ότι δεν συντρέχουν λόγοι κράτησης αλλά περιοριστικοί όροι απαγόρευσης εξόδου και παρουσίαση μια φορά το μήνα σε ΑΤ».

Οι τέσσερις νεαροί ηλικίας 23, 26, 29 και 37 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους μέχρι την ημερομηνία που έχει ορισθεί η δικάσιμος.

