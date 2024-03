Περού: Η αστυνομία “μπούκαρε” στο σπίτι της Προέδρου λόγω των πανάκριβων ρολογιών (βίντεο)

Αστυνομικοί μπήκαν στην κατοικία της προέδρου, παραβιάζοντας την πόρτα με σιδηρολοστό. Η πρόεδρος του Περού χαρακτηρίζει ''αυθαίρετη, δυσανάλογη, καταχρηστική'' και ''αντισυνταγματική'' την έρευνα.

Η κατοικία της περουβιανής προέδρου Ντίνας Μπολουάρτε ερευνήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς Σάββατο στο πλαίσιο έρευνας για ενδεχόμενο παράνομο πλουτισμό, που αφορά ακριβά ρολόγια την απόκτηση των οποίων φέρεται να μη συμπεριέλαβε στις δηλώσεις περιουσίας της.

Η έδρα της κυβέρνησης ερευνήθηκε επίσης αργότερα, «κατά δικαστική διαταγή», δήλωσε στον Τύπο αξιωματικός της αστυνομίας, ο Χάρβεϊ Κολτσάδο, χωρίς να διευκρινίσει εάν οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου.

