Αθλητικά

Bucks: Επιστροφή στις νίκες με κορυφαίο τον Αντετοκούνμπο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα μία μαγική εμφάνιση του "Greek Freak" στα παρκέ του ΝΒΑ.

-

Το Μιλγουόκι επέστρεψε στις νίκες στο NBA. Οι Μπακς επιβλήθηκαν 122-113 των Χοκς στην Ατλάντα και έβαλαν τέλος στο σερί τεσσάρων επιτυχιών που μετρούσαν τα «γεράκια», ενώ βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 47 νίκες-27 ήττες και παραμένουν στην δεύτερη θέση της Ανατολής. Κορυφαίος των «ελαφιών» σε ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έφτασε πολύ κοντά στο τριπλ νταμπλ φίγκιουρ.

Ο "Greek Freak" αγωνίστηκε για 37 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα και είχε απολογισμό 36 πόντους (12/21 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 12/16 βολές), 16 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ, ενώ υπέπεσε σε 3 λάθη. Τον "Giannis" ακολούθησαν σε απόδοση ο Κρις Μίντλετον που πέτυχε 21 πόντους και ο Πάτρικ Μπέβερλι που σημείωσε 18, ενώ οι Μπακς είχαν συνολικά έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντέιμιαν Λίλαρντ έμεινε εκτός αγώνα για προσωπικούς λόγους, ενώ ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν χρησιμοποιήθηκε.

Στο μεταξύ, κορυφαίος των Χοκς ήταν ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς με 38 πόντους (5/9 τρίποντα) και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ντετζούντε Μάρεϊ πλησίασε το τριπλ νταμπλ φίγκιουρ με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Συνοπτικά, στους αγώνες για το NBA που έγιναν τα ξημερώματα, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Νέα Ορλεάνη-Βοστώνη 92-104

Ορλάντο-Μέμφις 118-88

Ατλάντα-Μιλγουόκι 113-122

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία - Εκλογές: Η μεγάλη “μάχη” της Κωνσταντινούπολης (βίντεο)

Καθολικό Πάσχα: Ολονυχτία με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό

FlyOver - Ταχιάος: Μέχρι τέλη Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο