Μπακς: Επιβλητικός Αντετοκούνμπο, σκόρπισε τους Σίξερς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “φλέρταρε” με το triple-double στην νίκη των “Ελαφιών” επί των Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποστήριξε πως μόλις βάζει τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς, μεταμορφώνεται σε έναν ήρωα. Σε ένα Greek Freak. Και μετά, μόλις τη βγάζει επιστρέφει στην ηρεμία της καθημερινότητας.

Οι Φιλαντέλφια 76ερς αντάμωσαν για άλλη μία φορά με τον... ήρωα Giannis και δεν είχαν λύση. Πόσο μάλιστα από τη στιγμή που ο Τζοέλ Εμπίντ απουσιάζει και δεν διαφαίνεται... ακτίδα ελπίδας για την άμεση επιστροφή του.

Ο Αντετοκούνμπο τελείωσε το ματς με 32 πόντους (9/12 διπ., 14/18 βολές), 11 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο, 7 λάθη σε 36:56 και ήταν ο πρώτος σκόρερ των Μπακς. Αλλά ακόμη και αυτός χρειάστηκε τη βοήθεια των... Ρόμπινς του.

Ανατροπή στην 4η περίοδο

Το ρόλο ανέλαβαν οι Μπόμπι Πόρτις (8π.) και Έι Τζέι Γκριν (14π.). Στο πρώτο ημίχρονο, οι Μπακς βρέθηκαν πίσω στο σκορ ακόμη και με 12 πόντους.

Στο ξεκίνημα της 4ης περιόδου κυνηγούσαν χάντικαπ τριών πόντων. Και εκεί εμφανίστηκαν οι Πόρτις και Γκριν. Σημείωσαν και τους 12 πόντους στο επί μέρους των Μπακς (12-3) και το προβάδισμα άλλαξε χέρια.

Τη υπόθεση ανέλαβε στη συνέχεια ο Giannis, σημείωσε 8 σερί πόντους και ο Ντέμιαν Λίλαρντ (17π., 9 ασίστ) πρόσθεσε 2 πόντους και μία ασίστ για το τρίποντο του Μπρουκ Λόπεζ (19π., 7 ριμπ., 5 ασίστ) και η νίκη μπήκε στο... σακούλι των Μπακς.

Για τους Σίξερς, μόνιμη απειλή ήταν ο Ταϊρίς Μάξεϊ (31π.), ωστόσο η άμυνα των Μπακς κατάφερε να τον περιορίσει στην 4 περίοδο, όπου σημείωσε μόλις 1 πόντο, μετρώντας 0/5 σουτ και 1/2 βολές. Ο Τομπάιας Χάρις τελείωσε το ματς με 15 πόντους, τους 9 στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα.

Πλέον, οι Σίξερς (36-30) μετρούν 7 νίκες στα 20 ματς που έχει χάσει ο Εμπίντ και βρίσκονται στις θέσεις που οδηγούν στο τουρνουά play-in.

Εκτός για τους Μπακς, για 16ο σερί ματς, έμεινε ο Κρις Μίντλετον.

Τα δωδεκάλεπτα: 24-29, 53-61, 80-83, 114-105.

