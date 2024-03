Κόσμος

Δημοτικές εκλογές στην Τουρκία - Ερντογάν: Μείνετε στις κάλπες μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα

Τι ζήτησε ο Ερντογάν από τους υποστηρικτές του. Κρας τεστ για τον Τούρκο πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη το αποτέλεσμα των εκλογών

Έκκληση να παραμείνουν στις κάλπες μέχρι να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα των εκλογών και να «στηρίξουν τη βούληση του έθνους» απηύθυνε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τους υποστηρικτές του.

Ο Ερντογάν έκανε τη συγκεκριμένη έκκληση μέσω της ανάρτησής του.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τούρκου προέδρου:

"Αγαπητοί μου σύντροφοι και σύντροφοι...

Από τις 17:00 ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία σε όλη τη χώρα.

Τώρα είναι η ώρα να προστατέψουμε τις κάλπες και τις ψήφους.

Μέχρι να καταμετρηθεί η τελευταία ψηφοφορία και να οριστικοποιηθούν τα αποτελέσματα, παρακαλώ όλους τους αδελφούς και τις αδερφές μου να μην εγκαταλείψουν τις κάλπες στις οποίες έχουν οριστεί και να στηρίξουν τη βούληση του έθνους μέχρι τέλους..."

K?ymetli yol ve dava arkadaslar?m…



Saat 17.00 itibar?yla tum yurtta oy verme islemi sona erdi.



Simdi sand?klara, oylara sahip c?kma vakti.



Son oy say?lana ve sonuclar kesinlesinceye kadar tum kardeslerimden gorevli olduklar? sand?klar?n bas?ndan ayr?lmamas?n?, milletin… — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) March 31, 2024

Έκλεισαν οι κάλπες - Κρας τεστ για τον Ερντογάν στην Κωνσταντινούπολη

Μια νίκη για το κόμμα του κ. Ερντογάν θα του επέτρεπε να ανακτήσει την πολιτική και οικονομική επιρροή της διοίκησης της μεγαλύτερης πόλης της Τουρκίας, ενισχύοντας περαιτέρω έναν ηγέτη τον οποίο οι επικριτές κατηγορούν ότι οδηγεί τη χώρα προς την απολυταρχία. Ωστόσο, μια νίκη για τον νυν δήμαρχο θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει την αντιπολίτευση κατά του Ερντογάν και να καταστήσει τον Ιμάμογλου διεκδικητή της προεδρίας στις επόμενες εκλογές το 2028.

«Αυτές οι εκλογές θα καθορίσουν τη φύση της πολιτικής κούρσας στην Τουρκία για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Sinan Ulgen, διευθυντής του Edam, ενός ερευνητικού οργανισμού με έδρα την Κωνσταντινούπολη.

Οι εκλογές διεξάγονται εν μέσω μιας παρατεταμένης κρίσης κόστους ζωής, κατά την οποία η αξία του νομίσματος της Τουρκίας έχει καταποντιστεί και πολλοί άνθρωποι έχουν βλέπουν το εισόδημα τους να μειώνεται. Επίσης, ακολουθούν έπειτα από τις προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου που ανέδειξαν για άλλη μια θητεία τον Ερντογάν στην προεδρία της χώρας, διαψεύδοντας τις ελπίδες ενός συνασπισμού κομμάτων της αντιπολίτευσης που είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους για να τον ανατρέψουν.

Η απώλεια της αντιπολίτευσης έπληξε το ηθικό της και ο συνασπισμός κατέρρευσε. Ωστόσο, πολλοί ψηφοφόροι της αντιπολίτευσης θεωρούν πλέον τον Ιμάμογλου ως τον πλέον ικανό να κερδίσει το κόμμα του Ερντογάν και να είναι ο επόμενος πρόεδρος της Τουρκίας.

