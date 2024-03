Αθλητικά

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: “Λύτρωση” στο 90+1΄ με ήρωα Αθανασιάδη

Ο Αθανασιάδης βρέθηκε συγκυριακά στο αρχικό σχήμα, καθώς στην χθεσινή προπόνηση, ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής.

Μια ασίστ του Μάνταλου και μια υποδειγματική εκτέλεση του Ελίασον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90+1΄) χάρισε στην ΑΕΚ τη νίκη 1-0 επί του Ολυμπιακού στην OPAP Arena, στη 2η αγωνιστική των play off. Μέχρι το σημείο εκείνο οι «ερυθρόλευκοι» είχαν χάσει μεγάλες ευκαιρίες καθώς έπεσαν σε έναν εκπληκτικό Γιώργο Αθανασιάδη. Έτσι, η ΑΕΚ παραμένει στην κορυφή με 65 βαθμούς, έναντι 63 του ΠΑΟΚ.

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με κυριαρχία της ΑΕΚ, αλλά τον Ολυμπιακό να δημιουργεί και να χάνει τις δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες! Στο 9΄ από σέντρα του Φορτούνη μόνος στο δεύτερο δοκάρι ο Μασούρας έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Αθανασιάδης απέκρουσε με το δεξί χέρι. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2΄) από λάθος του Ρότα, ο Ποντένσε πέρασε την ασίστ στον Ελ Κααμπί ο οποίος πλάσαρε, όμως και πάλι ο Αθανασιάδης ήταν εκεί, αυτή τη φορά με το αριστερό χέρι. Γίνεται σαφές ότι ο Έλληνας γκολκίπερ που έχει δεχθεί πολύ έντονη κριτική εφέτος, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής και ο άνθρωπος στον οποίο οφειλόταν το «μηδέν» παθητικό της Ένωσης στο πρώτο 45λεπτο. Ο Αθανασιάδης βρέθηκε συγκυριακά στο αρχικό σχήμα, καθώς στην χθεσινή (Σάββατο) προπόνηση, ο Τσίτσαν Στάνκοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις και έμεινε εκτός αποστολής.

Στις ευκαιρίες αυτές η ΑΕΚ είχε να αντιπαρατάξει ένα ελεύθερο σουτ-άουτ του Γκατσίνοβιτς στο 26΄ μετά από εξαιρετική ομαδική προσπάθεια και μία-δύο περιπτώσεις στις οποίες θα μπορούσε να έχει πάρει καλύτερη απόφαση ο Πινέδα. Ωστόσο, ευκαιρία «καθαρή» δεν δημιουργήθηκε, ενώ η Ένωση είχε μείνει μακριά από τα γνωστά επιθετικά της στάνταρ με μόλις 3 τελικές προσπάθειες, οι δύο εντελώς ακίνδυνες.

Στο β΄ ημίχρονο η εικόνα ήταν αντίστοιχη. Η ΑΕΚ κρατούσε τη μπάλα στην κατοχή της αλλά αδυνατούσε να δημιουργήσει την κλασική ευκαιρία. Στο 64΄με βαθιά μπαλιά ο Άμραμπατ προσπάθησε να αξιοποιήσει την ταχύτητα του Λιβάι, όμως ο Τζολάκης πρόλαβε τελευταία στιγμή με έξοδο τον στράικερ των γηπεδούχων. Η μεγάλη ευκαιρία ήταν και πάλι για τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ με κεφαλιά του Ζέλσον Μαρτίνς από τη μικρή περιοχή να φεύγει ψηλά άουτ στο 65΄.

Ακόμα κι όταν ο Στίβεν Τσούμπερ σούταρε στο δοκάρι προ κενής εστίας από τη μικρή περιοχή (!) δεν θα μετρούσε το γκολ, καθώς ο Ελβετός βρισκόταν σε εμφανή θέση οφσάιντ. Αυτή η φάση έγινε στο 77΄ όταν ο Αλμέιδα πήρε το ρίσκο της ταυτόχρονης χρησιμοποίησης Πόνσε και Γκαρσία, μετατοπίζοντας τον Πινέδα στη θέση του δεξιού μπακ.

Στο 82΄ ο Γιώργος Αθανασιάδης έσωσε ξανά την ΑΕΚ σε τετ-α-τετ με τον Τσικίνιο, ενώ στην επαναφορά ο Γιόβετιτς που πήρε το «ριμπάουντ» έστειλε τη μπάλα άουτ. Στο 88΄ το σουτ του Γιόβετιτς πέρασε ελάχιστα άουτ.

Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, στο 90+1΄ ο Μάνταλος πέρασε έξοχη κάθετη στον Ελίασον, ο οποίος πλάσαρε υποδειγματικά τον Τζολάκη και διαμόρφωσε το τελικό 1—0. Το ντέρμπι έκριναν οι δύο αλλαγές του Αλμέιδα σε μία εξέλιξη που ίσως αποβεί κομβική για την έκβαση του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

Κίτρινες: Σιμάνσκι - Τσικίνιο, Ποντένσε, Φορτούνης, Ροντινέι

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα (77΄ Πόνσε), Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (71΄ Μάνταλος), Άμραμπατ (71΄ Τσούμπερ), Γιόνσον, Γκατσίνοβιτς (71΄ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Γκαρσία (87΄ Λιούμπιτσιτς)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο (90+3΄ Ελ Αραμπί), Φορτούνης (77΄ Γιόβετιτς), Μασούρας (61΄ Ζέλσον), Ποντένσε, Ελ Κααμπί (61΄ Ναβάρο)

