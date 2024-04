Αθλητικά

ΑΕΚ - Μαρούσι: νίκη... θρίλερ για την Ένωση

Η ΑΕΚ, δυσκολεύτηκε αλλα τελικά επικράτησε του Αμαρουσίου στο κλειστό στα Άνω Λιόσια.

Σε ένα τρομερό παιχνίδι, γεμάτο από ανατροπές, η ΑΕΚ έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή για άλλη μία φορά τον Μιντάουγκας Κουζμίνσκας (21π., 10ρ.), επικράτησε του Αμαρουσίου στο Κλειστό των Άνω Λιοσίων με 88-85 στο τελευταίο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των Play Out της Basket League, προσπέρασε τον ΠΑΟΚ ανεβαίνοντας στην 7η θέση της βαθμολογίας και ισχυροποίησε τη θέση της για είσοδο στην τελική οκτάδα των Play Off.

Τα δεκάλεπτα: 13-20, 41-39, 66-60, 88-85

Το Μαρούσι μπήκε πολύ πιο δυνατά στον αγώνα κι εκμεταλλεύτηκε άριστα στο πρώτο δεκάλεπτο την απουσία κλασικού σέντερ απ’ την πλευρά της ΑΕΚ, «σημαδεύοντας» μονίμως στο «ζωγραφιστό» τον Ραντούλιτσα που έκανε... πάρτι στις δύο ρακέτες. Τα τρίποντα του Γιαννόπουλου και ο Κόζεϊ έφεραν τους φιλοξενούμενους στο +8 (12-20) λίγο πριν το φινάλε της περιόδου.

Η ΑΕΚ αντέδρασε και με καλύτερες επιλογές στην επίθεση απ’ τους Ραντλ και ΜακΡέι, αλλά και σημαντική βοήθεια απ’ τον Αγραβάνη, «γύρισε» τα ματς και πέρασε μπροστά με +6 (41-35), όμως το Μαρούσι κατάφερε να ψαλιδίσει το σκορ (41-39), λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να διατηρούν ένα μικρό προβάδισμα μέχρι και την τέταρτη περίοδο, όπου έγινε... μάχη. Οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο για ένα πεντάλεπτο, όμως ένα «ξέσπασμα» της ΑΕΚ μέσα από προσωπικά καλάθια του Κουζμίνσκας έφεραν τους γηπεδούχους στο +8 (87-79) ενάμισι λεπτό πριν από το φινάλε.

Το Μαρούσι «απάντησε» με ένα γρήγορο 5-0, όμως ο ΜακΡέι ευστόχησε σε μία βολή και το σουτ του Γούνταρντ με τη λήξη έξω απ’ τα 6,75 μ., βρήκε... σίδερο με την ΑΕΚ να παίρνει μία σπουδαία νίκη, την πρώτη εντός έδρας έπειτα από περίπου 4 μήνες.

Διαιτητές: Καρπάνος, Τηγάνης, Ζακεστίδης

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Χολ 2, Ραντλ 16 (4), Χατζηδάκης, Κουζμίνκας 21 (2), ΜακΡέι 15 (2), Καράμπελας 10 (2), Πιλάβιος, Χόλινς, Νετζήπογλου 7, Αγραβάνης 13 (2), Κουζέλογλου 4.

ΜΑΡΟΥΣΙ (Νίκος Βετούλας): Χιλ 10, Τζούιστον 12 (1), Ραντούλιτσα 9, Νικολαΐδης 9 (2), Γιαννόπουλος 15 (4), Κόζεϊ 12 (2), Στασινός, Μπόγρης, Μπρίσκοου 13, Φιλιππάκος, Ιορδάνου, Γούνταρντ 5 (1).

