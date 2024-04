Πολιτική

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 θα είναι απόψε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης θα είναι καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίου του ΑΝΤ1, απόψε στις 18:45.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη θα μιλήσει για τη νέα γυναικοκτονία που έγινε έξω ακριβώς από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων και για την οποία ήδη έχει διεταχθεί έρευνα για την ευθύνη των αστυνομικών.

Η παρουσία του Μ.Χρυσοχοΐδη γίνεται επίσης μία μέρα μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική η οποία είχε ως αποτέλεσμα δεκάδες συλλήψεις.

