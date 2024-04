Οικονομία

Λαθραία τσιγάρα: Δύο υποθέσεις σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Δύο άνδρες συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους χιλιάδες λαθραία τσιγάρα.

Στη σύλληψη δύο ατόμων για λαθρεμπόριο τσιγάρων προέβη η αστυνομία και κατάσχεσε συνολικά περισσότερα από 4.800 λαθραία καπνικά προϊόντα. Συγκεκριμένα, αστυνομικοί συνέλαβαν χθες στην περιοχή του Ν. Σιδηροδρομικού Σταθμού 42χρονο αλλοδαπό για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και σε ξεχωριστή περίπτωση έναν 64χρονο ημεδαπό.

Ο 42χρονος εντοπίστηκε έξω από το σπίτι του και σε έλεγχο που τού έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 240 πακέτα τσιγάρων χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης του Ελληνικού Δημοσίου, κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό προερχόμενο από παράνομη δραστηριότητα. Στην συνέχεια, με την παρουσία δικαστικού λειτουργού πραγματοποιήθηκε έρευνα εντός του σπιτιού του, κατά την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον 2.387 πακέτα τσιγάρων και 180 συσκευασίες καπνού (χωρίς την ειδική ταινία).

Ο 64χρονος συνελήφθη χθες το απόγευμα έχοντας στην κατοχή του 2.000 πακέτα τσιγάρα, χωρίς επίσης την ειδική ταινία.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

