Δαμασκός – ΗΠΑ: Ρωτήστε το Ισραήλ… για την επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν

Το Πεντάγωνο διέψευσε κατηγορηματικά κάθε ανάμειξη στο πολύνεκρο χτύπημα και έδειξε… το Ισραήλ.

Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως η αεροπορική επιδρομή εναντίον του κτιριακού συγκροτήματος της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, έγινε από το Ισραήλ.

«Οι ΗΠΑ δεν διεξήγαγαν επιδρομή στη Δαμασκό. Θα σας παρέπεμπα στους Ισραηλινούς για ερωτήσεις σχετικά με το πλήγμα τους», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, ερωτηθείσα αν ενεπλάκη η Ουάσιγκτον.

Ερωτηθείσα αν αυτή είναι η επίσημη εκτίμηση της αμερικανικής κυβέρνησης, ότι δηλαδή επρόκειτο για επιχείρηση του Ισραήλ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Σαμπρίνα Σιγκ επιβεβαίωσε: «Αυτή είναι η εκτίμησή μας».

Ακόμη, η κυρία Σιγκ είπε πως «καταστήσαμε ξεκάθαρο» στο Ιράν «ότι δεν ήμασταν εμείς υπεύθυνοι» για την αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό και επέμεινε: «Θέλω να επαναβεβαιώσω ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμιά ανάμιξη» ούτε «γνώση εκ των προτέρων» για αυτή την επιδρομή.

Στον προχθεσινό βομβαρδισμό που κατέστρεψε το προξενικό τμήμα της πρεσβείας του Ιράν στην συριακή πρωτεύουσα σκοτώθηκαν συνολικά δεκατρείς άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο ανώτεροι αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Η Τεχεράνη καταδίκασε σθεναρά την επίθεση και απείλησε με αντίποινα το Ισραήλ. Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ερωτηθείς σχετικά, έδωσε την τυποποιημένη απάντηση πως δεν σχολιάζει δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης.

