Τουρκία: Ο πληθωρισμός παρουσίασε νέα αύξηση

Επιταχύνθηκε ο ρυθμός του πληθωρισμού στην Τουρκία, ενώ συνεχίζεται η αύξηση των τιμών.

Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε ελαφρώς το Μάρτιο στην Τουρκία φθάνοντας το 68,5% σε ετήσια βάση έναντι 67,1% το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα από το τουρκικό ινστιτούτο στατιστικής (Tuik).

Η μεγάλη αύξηση των τιμών καταναλωτή, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 3,16% το Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο, αναφέρεται ως μία από τις κύριες αιτίες για την ήττα του κυβερνώντος κόμματος AKP στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής.

Μια ομάδα ανεξάρτητων οικονομολόγων (Enag) εκτιμά από την πλευρά της ότι ο πληθωρισμός έφθασε το 124,63% σε ετήσια βάση το Μάρτιο στην Τουρκία, με άνοδο των τιμών κατά 5,68% σε διάστημα μηνός.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα, η αύξηση των τιμών, η οποία τροφοδοτείται από τη σχεδόν διαρκή υποτίμηση της τουρκικής λίρας, πλήττει ιδιαίτερα την εκπαίδευση (+140,1%), την υγεία (+80,25%), τις μεταφορές (+79,9%) και τα τρόφιμα (+70,4%).

