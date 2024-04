Πολιτισμός

Πέτρος Κόκκαλης και Δήμητρα Ματσούκα...“Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Η Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκκαλης μιλούν για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Την Πέμπτη 4 Απριλίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Δήμητρα Ματσούκα και τον Πέτρο Κόκκαλη.

Πώς ήρθε ο έρωτας και ο γάμος στη ζωή της γνωστής ηθοποιού με τον γραμματέα του κόμματος «ΚΟΣΜΟΣ»;

Τα πρώτα βήματα της Δήμητρας Ματσούκα στην τηλεόραση, η σειρά που την ανέδειξε και η λάμψη της στο επιτυχημένο σίριαλ του ΑΝΤ1, «Ψυχοκόρες».

Η πορεία του Πέτρου Κόκκαλη στον Ολυμπιακό. Γιατί εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ και δημιούργησε νέο κόμμα;

Trailer:

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

