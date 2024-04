Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άρης: Εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους

Επιβλητική νίκη των της ομάδας του Πειραιά, κόντρα στον Άρη στο "Καραϊσκάκης".

Ο Ολυμπιακός επιζητούσε να βγάλει αντίδραση μετά τις δύο ήττες στις πρώτες δύο αγωνιστικές των πλέι οφ και τα κατάφερε, καθώς χωρίς να χρειαστεί να φορτσάρει επιβλήθηκε του Άρη με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προερχόταν από δύο σερί νίκες στη διαδικασία αλλά είδε το σερί της να σταματάει την τρίτη ημέρα των πλέι οφ κι έφυγε από το Φάληρο με μια ευρείας έκτασης ήττα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε ιδανικά για τους «ερυθρόλευκους», που βρήκαν το γκολ στην πρώτη τελική τους. Ήταν στο 6ο λεπτό όταν ο Φορτούνης με σέντρα ακριβείας από δεξιά επέτρεψε στον Ελ Κααμπί να βρει δίχτυα για 16η φορά στο εφετινό πρωτάθλημα και να ανοίξει το σκορ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Με το 1-0 από νωρίς οι γηπεδούχοι έλεγξαν τον αγώνα, χάνοντας κι άλλες ευκαιρίες για να ένα δεύτερο γκολ, με αποκορύφωμα την επιπολαιότητα του Ελ Κααμπί στο 41ο λεπτό, όταν εκτελώντας το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τον Μπράμπετς στο 39΄ προσπάθησε να σκοράρει αλά Πανένκα αλλά ο Κουέστα δεν ξεγελάστηκε, έμεινε όρθιος και είδε την μπάλα να καταλήγει στην αγκαλιά του!

Ενδιάμεσα, μια κεφαλιά του Κάρμο που πήδησε ολομόναχος σε εκτέλεση κόρνερ έφυγε άουτ, στο 31΄ το πλασέ του Έσε σε γύρισμα του Φορτούνη κόντραρε και έφυγε κόρνερ, ενώ από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι είχαν μοναδική στιγμή εκείνη στο 2ο λεπτό, με ένα άστοχο σουτ του Οντουμπάτζο.

Με το αγωνιστικό μοτίβο να μην διαφοροποιείται στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός απείλησε στο 54΄ με τον Γιόβετιτς (απέκρουσε ο Κουέστα) και διπλασίασε με την συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα χάρη στο συρτό σουτ του Ποντένσε εκτός περιοχής.

Δέκα λεπτά αργότερα ο βιρτουόζος Πορτογάλος εξτρέμ επιδίωξε και πήρε κίτρινη κάρτα για να συμπληρώσει το όριο και να εκτίσει την ποινή του στον επόμενο αγώνα, απέναντι στη Λαμία.

Με τη συνέχεια του παιχνιδού να έχει αποκτήσει πια διαδικαστικό χαρακτήρα, ο Καρβάλιο έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» στο 89ο λεπτό αξιοποιώντας με κοντινό πλασέ το γύρισμα του Ρίτσαρντς από αριστερά.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ερίκ Βατελιέ (Γαλλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Έσε, Ποντένσε - Μπράμπετς, Ζιλ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι (86΄ Κίνι), Ρέτσος, Κάρμο, Ρίτσαρντς, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε (71΄ Ζέλσον Μάρτινς), Φορτούνης (71΄ Μασούρας), Γιόβετιτς (82΄ Καρβάλιο), Ελ Κααμπί (82΄ Ελ Αραμπί)

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Ρόουζ (46΄ Φαμπιάνο), Μπράμπετς, Μοντόγια, Ζιλ (46΄ Γκαρθία), Βερστράτε, Σουλεϊμάνοφ (78΄ Φετφατζίδης), Νταρίντα, Σαβέριο (46΄ Ζαμόρα), Μορόν (67΄ Ανσαριφάρντ)

