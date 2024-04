Αθλητικά

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Νίκη με ανατροπή για το τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός, με ανατροπή, πήρε τη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ μέσα στο "Απόστολος Νικολαϊδης" και έβαλε "φωτιά" στην μάχη του τίτλου.

Με τον Φώτη Ιωαννίδη να κάνει πολύ μεγάλη εμφάνιση, ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, κατάφερε να «γυρίσει» το παιχνίδι και να επικρατήσει 2-1 της ΑΕΚ, σε ένα καταπληκτικό σε ένταση και πάθος ματς. Τα γκολ των Μπακασέτα (32’) και Ιωαννίδη (34’) «υπέγραψαν» την «πράσινη» νίκη, που κράτησε «ζωντανό» τον Παναθηναϊκό στη διεκδίκηση του τίτλου, μειώνοντας την απόσταση στους 4 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ και στους 3 από την ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Βίντα, με τον Παναθηναϊκό να βιώνει ένα... deja vu του προ τριών ημερών αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όπου βρέθηκε πίσω με 0-1 στο 2ο λεπτό. Από σέντρα του Γιόνσον στο δεύτερο δοκάρι, ο Χουάνκαρ κάλυψε την μπάλα με το σώμα του για να βγει άουτ. Ο Ελίασον όμως που... καιροφυλαχτούσε την έκλεψε, γύρισε προς τον Βίντα που δεν αστόχησε κάνοντας το 0-1 σε ένα απ’ τα πιο εύκολα γκολ της καριέρας του.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει άμεσα και στο 10’ ο Ιωαννίδης βγήκε μπροστά απ’ τον Βίντα, γύρισε την μπάλα προς τον Μπερνάρ, όμως το τελείωμα του Βραζιλιάνου χτύπησε στη ρίζα του δεξιού δοκαριού του Αθανασιάδη κι ακολούθως η μπάλα απομακρύνθηκε.

Στο 12’ ο Λιβάι Γκαρσία έγινε κάτοχος της μπάλας στα δεξιά, γύρισε προς τον ανενόχλητο Τσούμπερ, ο οποίος έκανε μια ντρίμπλα πάνω στον Χουάνκαρ (που πρόλαβε να τον κλείσει) όμως το πλασέ του έφυγε ελάχιστα έξω.

Ο Μπακασέτας στο 19’ πήγε να αιφνιδιάσει με μακρινή εκτέλεση φάουλ τον Αθανασιάδη που μπλόκαρε σε δύο χρόνους, ενώ στο 25’ ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας σκόραρε με κεφαλιά, αλλά το τέρμα του δεν κατακυρώθηκε καθώς υπήρξε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Στο 32’ ο Φώτης Ιωαννίδης έκλεψε τη μπάλα απ’ τον Μουκουντί, μπήκε στην περιοχή και έκανε το σουτ με τον Αθανασιάδη να απομακρύνει τη μπάλα. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Αράο που έδωσε μεμιάς στον Μπακασέτα ο οποίος επιχείρησε το σουτ έξω απ’ την περιοχή και νίκησε τον Αθανασιάδη ισοφαρίζοντας για τον Παναθηναϊκό.

Δύο λεπτά μετά (34’) ο Παναθηναϊκός έκανε και την ανατροπή. Από μακρινή μπαλιά του Ακαϊντίν, ο Ιωαννίδης πίεσε τον Μουκουντί, του έκλεψε την μπάλα και... την έσκαψε πάνω από τον Αθανασιάδη, κάνοντας το 2-1 για τους «πράσινους».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε, με τον Παναθηναϊκό να χάνει την πρώτη ευκαιρία στο 55’ όταν από πάσα του Μπακασέτα προς τον Ιωαννίδη, ο φορ του «τριφυλλιού» σήκωσε την μπάλα κι έκανε το σουτ με τη μία, το οποίο πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη.

Η ΑΕΚ είχε τη δική της καλή στιγμή στο 65’ όταν από σέντρα σουτ, η μπάλα κατέληξε στον Αραούχο, ο οποίος έκανε την προβολή μέσα απ’ τη μικρή περιοχή, αλλά ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε σταθερά.

Στο 73’ ο Μπερνάρ έκλεψε την μπάλα, την έδωσε με τη μία στον Ιωαννίδη που μπήκε στην περιοχή, έκανε το σουτ αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία του Αθανασιάδη. Ο Παναθηναϊκός (με τον Αράο να γυρίζει τρίτος στόπερ) έδωσε στη συνέχεια χώρο στην ΑΕΚ η οποία όμως δεν μπορούσε να βρει διαδρόμους μπροστά απ’ την περιοχή των «πράσινων».

Στο 90’+2’ σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκατσίνοβιτς, ο Ντραγκόφσκι έδιωξε εντυπωσιακά στη γωνία του και κράτησε τη μεγάλη νίκη για τον Παναθηναϊκό ως το τέλος.

Διαιτητής: Κλαούντιο Περέιρα (Πορτογαλία)



Κίτρινες: 71’ Μπερνάρ, 85’ Ιωαννίδης, 89’ Ακαϊντίν - 25’ Σιμάνσκι, 27’ Γιονσόν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Γεντβάι, Ακαϊντίν, Χουάνκαρ (61’ Μλαντένοβιτς), Αράο, Τσέριν (88’ Βιλένα), Βέρμπιτς (61’ Μαντσίνι), Μπακασέτας (88’ Ρουμπέν Πέρεθ), Μπερνάρ (79’ Λημνιός), Ιωαννίδης.

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (57’ Πινέδα), Γιόνσον (70’ Άμραμπατ), Ελίασον, Τσούμπερ (57’ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος (57’ Αραούχο), Λιβάι Γκαρσία (57’ Πόνσε).

