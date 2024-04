Τοπικά Νέα

Βόλος: Άγρια συμπλοκή ανηλίκων με προσαγωγές

Άλλο ένα περιστατικό σοβαρής βίας μεταξύ ανηλίκων, σε γειτονιά του Βόλου. Ανησυχία σε περίοικους και γονείς.

Συμπλοκή μεταξύ νεαρών ανηλίκων σημειώθηκε την Τετάρτη λίγο πριν τις 22.00 στον Βόλο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης thenewspaper.gr , η συμπλοκή ξεκίνησε από άγνωστη αιτία και οδήγησε στο να επιτεθεί μια ομάδα τεσσάρων νεαρών, σε άλλη παρέα ανηλίκων, για ξυλοδαρμό.

Το συμβάν σημειώθηκε στην πεζογέφυρα του ΟΣΕ στην οδό Παγασών στη συνοικία των Παλαιών. Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της ομάδας ΔΙΑΣ, της Ασφάλειας και της ΟΠΚΕ έφτασαν στο σημείο και προχώρησαν σε προσαγωγές.

