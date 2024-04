Κοινωνία

Τέμπη – Καρυστιανού: Χρόνια η παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας

«Λυπάμαι που το 2024 ήρθαμε εδώ για να αποκαταστήσουμε αλήθειες που στη χώρα μας υποστήριζαν πριν από 2.500 χρόνια», υπογράμμισε μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο.

Για ακόμη μία φορά βρέθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος των Τεμπών 2023, Μαρία Καρυστιανού, προκειμένου να τοποθετηθεί για την τραγωδία αυτή που συγκλόνισε ολόκληρη την χώρα. Η κ. Καρυστιανού είχε βρεθεί τελευταία φορά στις Βρυξέλλες στα μέσα Μαρτίου, για να τοποθετηθεί στην Επιτροπή Αναφορών. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Καρυστιανού έχασε στην εν λόγω τραγωδία την 20χρονη κόρη της Μάρθη.

Η κ. Καρυστιανού απευθύνθηκε στους ευρωβουλευτές, αλλά και στους Ευρωπαίους πολίτες, αναφέροντας όσα συμβαίνουν στην χώρα μας σχετικά με την πολύνεκρη Τραγωδία. Παρόντες στην αίθουσα του ευρωκοινοβουλίου ήταν η πρόεδρος της Επιτροπής TRAN του Ευρωκοινοβουλίου, Karima Delli και ο Επικεφαλής Μονάδας Μεταφορών- Κινητικότητας της Κομισιόν, Keir Fitch.

«Είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και μαζί με άλλους γονείς φέρουμε την ίδια απώλεια, τον ίδιο αβάσταχτο πόνο και το βαθύ αίσθημα της αδικίας και της αγανάκτησης, για την χρόνια παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας», υπογραμμίζει η κ. Καρυστιανού στην τοποθέτησή της. Και προσθέτει: «Είμαστε φορτισμένοι από την κατάφωρη οργή για την αποδόμηση των θεσμών που διέπουν ένα κράτος δικαίου».

Παράνομος ο διορισμός του σταθμάρχη για πολλούς λόγους

Η κ. Καρυστιανού αναφέρθηκε και στον σταθμάρχη που όπως τόνισε βρισκόταν σε «θέση απόλυτης ευθύνης». Σημείωσε: «Ο διορισμός του ήταν παράνομος για πολλούς λόγους. Έγινε σε γνώση του υπουργείου Μεταφορών, κάτω από αδιαφανείς συνθήκες. Αυτός ο κρατικός υπάλληλος με εμπειρία μόλις 45 ημερών και με ελλιπέστατη εκπαίδευση, έχοντας μπροστά του έναν απαρχαιωμένο πίνακα τηλεδιοίκησης με καμένες λυχνίες, που θα δυσκόλευε πιθανότατα και τον πιο έμπειρο, καταδικάζει σε θάνατο 57 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους 180. Πολλοί από τους τραυματίες παλεύουν να ορθοποδήσουν και δίνουν τον δικό τους αγώνα επιβίωσης τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο».

Θα αποτρέπαμε τα παιδιά μας, αν γνωρίζαμε την πραγματικότητα

«Σωστά αναρωτιέστε μαζί με όλο τον ελληνικό λαό πώς είναι δυνατόν ο ανθρώπινος παράγοντας να αποτελεί την μοναδική δικλείδα ασφαλείας στην μετακίνηση των επιβατών», συμπληρώνει η κ. Καρυστιανού. Και εξηγεί ότι «θα αποτρέπαμε τα παιδιά μας από τη χρήση του τρένου, αν γνωρίζαμε την φρικτή πραγματικότητα. Τα υπομνήματα των μηχανοδηγών μιλούσαν για πιθανούς θανάτους, θανάτους πολιτών. Πώς μπορείς να αδιαφορείς για κάτι τέτοιο;».

Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως «μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ επικρατούν τυφλές συνθήκες κίνησης. Αφού ούτε σηματοδότης υπάρχει ούτε έλεγχος κυκλοφορίας. Οι άνθρωποί μας κι εμείς μαζί γίναμε θύματα μια σκόπιμης παραπλάνησης. […] Ακούγαμε για τεράστια ποσά. Από το 2014 έχουν δοθεί από την ΕΕ 700 εκ. ευρώ για την αναβάθμιση των σιδηροδρόμων. Αλλά ήταν ψέματα. Παντού ψέματα. Μία μέρα μετά την τραγωδία Τεμπών, ο Πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει να παραστεί στα εγκαίνια για το κέντρο τηλεδιοίκησης του σιδηροδρομικού δικτύου βόρειας Ελλάδας. Δεν υπήρχε, ήταν μία ακόμα κοροϊδία!».

«Οι άνθρωποι στις μεγαλύτερες θέσεις ευθύνης, αρνούνται και αποφεύγουν την ευθύνη κρυμμένοι στη βουλευτική ασυλία τους. Και όταν τα πράγματα ζορίζουν, αντεπιτίθενται με επιχειρήματα, του τύπου, έχουν ξανασυμβεί εγκλήματα κατά πολιτών με κυβερνητικές ευθύνες χωρίς να αποδοθεί τιμωρία. Γιατί τώρα; Τους φαίνεται λογικό και δίκαιο να συνεχίζει το σάπιο σύστημα να παραμένει σάπιο», σχολίασε.

«Λυπάμαι που το 2024 ήρθαμε εδώ για να αποκαταστήσουμε αλήθειες που στη χώρα μας υποστήριζαν πριν από 2.500 χρόνια. Θέλουμε Δικαιοσύνη και Δημοκρατία, επιζητούμε ελεύθερη και ακέραιη ενημέρωση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

