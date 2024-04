Αθλητικά

Super League: Ντέρμπι κορυφής για τους “δικέφαλους”

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστική των πλει οφ του πρωταθλήματος της Super League.

Η ήττα της ΑΕΚ στη Λεωφόρο έδωσε νέα τροπή στο πρωτάθλημα κι έφερε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή της κατάταξης. Οι δύο «Δικέφαλοι» τίθενται αντιμέτωποι στην OPAP Arena για την 4η αγωνιστική των Play Off του πρωταθλήματος της Super League σε ένα ντέρμπι κορυφής, ενώ ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη κι ο Ολυμπιακός στη Λαμία.

Η ΑΕΚ όχι μόνο έπεσε από την πρώτη θέση, αλλά γνώρισε και την πρώτη ήττα της σε ντέρμπι έπειτα από 17 σερί παιχνίδια κόντρα στους άλλους τέσσερις «μεγάλους». Παράλληλα, το 2-1 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ήταν, μόλις η δεύτερη φετινή ήττα και πρώτη από τις 2/10 και το 2-0 από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, πάντως, έχει τη δυνατότητα να ανέβει εκ νέου στην κορυφή, αρκεί να κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, έστω και δύσκολα, έκανε το καθήκον της απέναντι στη Λαμία (3-1) και πηγαίνει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να σπάσει την εις βάρος της παράδοση. Πάντως, οι «ασπρόμαυροι» ίσως να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους και το παιχνίδι που ακολουθεί, αυτό με την Κλαμπ Μπριζ για τα προημιτελικά του UEFA Europa Conference League (Πέμπτη 11/4, 22:00 – «Γιαν Μπρεϊντέλ Στάντιον»).

Αντίστοιχη ευρωπαϊκή υποχρέωση έχει και ο Ολυμπιακός, που θα υποδεχθεί τη Φενέρμπαχτσέ (Πέμπτη 11/4, 19:45 – «Γεώργιος Καραϊσκάκης»), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» έχουν, θεωρητικά, πιο εύκολο έργο από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με ανεβασμένο ηθικό μετά το άνετο 3-0 επί του Άρη, πηγαίνει στο «Αθανάσιος Διάκος» για να παίξει με τη Λαμία που, ναι μεν προσπαθεί να είναι ανταγωνιστική, ωστόσο ακόμη δεν έχει πάρει βαθμό στο μίνι πρωτάθλημα. Σε κάθε περίπτωση, οι Πειραιώτες χρειάζονται τη νίκη περιμένοντας να μειώσουν τη διαφορά από τους προπορευόμενους.

Κι ο Παναθηναϊκός θα περιμένει απώλεια βαθμών για έναν ή και τους δύο «Δικεφάλους», ωστόσο θα χρειαστεί νωρίτερα να περάσει νικηφόρα από το «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Άρης ναι μεν γνώρισε στο Φάληρο την πρώτη του ήττα στη διαδικασία των Play Off ωστόσο παραμένει άκρως δυναμικός μπροστά στο κοινό του. Άλλωστε, οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 2-0 στο αντίστοιχο παιχνίδι στην κανονική διάρκεια της σεζόν ενώ σίγουρα θα θέλουν κι ένα «τρίποντο» ψυχολογίας μιας και οι δυο ομάδες θα τα πουν και στον τελικό της 18ης Μαΐου για το Κύπελλο Ελλάδας. Από την άλλη, το «τριφύλλι» συνέχισε το… μια ζέστη μια κρύο, καθώς η νίκη επί της ΑΕΚ το έβαλε εκ νέου στο κόλπο του τίτλου. Απαιτείται, ωστόσο, σνυέπεια από την ομάδα του Φατίχ Τερίμ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής των Play Off του πρωταθλήματος της Super League:

Κυριακή 7 Απριλίου 2024

17:00 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία - Ολυμπιακός

19:30 «Κλεάνθης Βικελίδης», Άρης - Παναθηναϊκός

20:30 OPAP Arena, ΑΕΚ - ΠΑΟΚ



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2023/24 (PLAY OFF)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ

ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.

ΠΑΟΚ 29 21-3-5 11-2-2 10-1-3 72-25 66 ΑΕΚ 29 19-8-2 11-3-0 8-5-2 66-27 65 Παναθηναϊκός 29 19-5-5 10-3-2 9-2-3 69-26 62 Ολυμπιακός 29 19-3-7 11-0-4 8-3-3 62-28 60 Άρης 29 14-6-9 9-3-2 5-3-7 43-33 48 Λαμία 29 9-7-13 6-2-6 3-5-7 37-54 34