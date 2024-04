Κοινωνία

Αντωνία Ηλία: Σε ποιες φυλακές οδηγείται η πρώην ανακρίτρια

Η Αντωνία Ηλία εκδόθηκε μετά από 13 χρόνια στην Ελλάδα. Η πρώην ανακρίτρια είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολύκροτη υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος.

Στις δικαστικές αρχές οδηγήθηκε η Αντωνία Ηλία, η οποία εκδόθηκε τελικά, μετά από 13 χρόνια, από τη Μεγάλη Βρετανία. Η πρώην ανακρίτρια που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολύκροτη υπόθεση του παραδικαστικού κυκλώματος, οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα εφετών αρμόδιο για τις εκδόσεις και κατόπιν στον εισαγγελέα εκτέλεσης ποινών.

Για την πρώην ανακρίτρια και πρωταγωνίστρια του σκανδάλου του παραδικαστικού κυκλώματος, Αντωνία Ηλία, πρόκειται να εκδοθεί φυλακιστήριο και θα εκτίσει την ποινή της στις φυλακές Ελαιώνα Θήβας.

Η πρώην ανακρίτρια έχει καταδικαστεί, ερήμην, αμετάκλητα σε κάθειρξη 13 ετών για το αδίκημα του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» στην υπόθεση του παραδικαστικού.

Συνοδεία αστυνομικών έφθασε το βράδυ της Πέμπτης (04.04.2024) με αεροπλάνο από τη Βρετανία στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και παραδόθηκε επίσημα στις ελληνικές αρχές .

Ήταν η έκτη φορά που αστυνομικό κλιμάκιο, συνοδεία γιατρού, ταξίδεψε στην Αγγλία για να φέρει την Αντωνία Ηλία στην Ελλάδα. Τις προηγούμενες φορές, είτε επικαλείτο προβλήματα υγείας, είτε πρόβαλε αντιρρήσεις στην έκδοσή της.

Έτσι χθες, όπως αναφέρουν πληροφορίες, στη Βρετανία ταξίδεψε μαζί με δύο αστυνομικούς και γιατρός, καθώς η φυγόποινη πρώην δικαστής φέρεται να είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Η έκδοση, ωστόσο, ολοκληρώθηκε καθώς το νοσοκομείο προχώρησε σε χορήγηση εξιτηρίου, οπότε το κλιμάκιο από την Ελλάδα την παρέλαβε και την οδήγησε στο αεροδρόμιο.

Η πρώην δικαστικός καταδικάστηκε αμετάκλητα το 2022 με απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, σε κάθειρξη 13 ετών για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Η ίδια αμφισβητεί τη νομιμότητα της διαδικασίας που την καταδίκασε σε πρώτο και δεύτερο βαθμό.

H υπόθεση διαφθοράς εντός του δικαστικού σώματος που αποκαλύφθηκε το 2005, έφθασε στο ακροατήριο με κατηγορούμενους, δικαστές, δικηγόρους, έναν κληρικό και άλλα πρόσωπα, οι οποίοι αντιμέτωποι με σοβαρά αδικήματα, θεωρήθηκαν μέλη κυκλώματος που έναντι αμοιβής εξασφάλιζε ευνοϊκές αποφάσεις σε κατηγορουμένους. Στην πορεία η πλειονότητα των κατηγορουμένων αθωώθηκε σε δεύτερο βαθμό.

