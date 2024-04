Κοινωνία

Αντωνία Ηλία: Εκδόθηκε στην Ελλάδα η πρώην ανακρίτρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα χέρια των ελληνικών Αρχών βρίσκεται η επί πολλά φυγόδικη, πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος, Αντωνία Ηλία.

-

Στην Ελλάδα εκδόθηκε η πρωταγωνίστρια του παραδικαστικού κυκλώματος Αντωνία Ηλία, η οποία φυγοδικεί από το 2005 στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Αγγλία.

Επί 19 χρόνια πετύχαινε να μπλοκάρει συνεχώς την έκδοσή της στην Ελλάδα.

Η Αντωνία Ηλία έχει καταδικαστεί ομόφωνα από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε κάθειρξη 13 ετών για τη συμμετοχή της στο λεγόμενο παραδικαστικό κύκλωμα και συγκεκριμένα καταδικάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η πρώην ανακρίτρια αρχικά το 2005 διέφυγε στο εξωτερικό και στη συνέχεια συνελήφθη και φυλακίστηκε τον Μάιο του 2011 από τις βρετανικές αρχές.

Αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο του 2012 με περιοριστικούς όρους και φορώντας βραχιολάκι. Παρ΄ όλα αυτά, κατάφερε να καθυστερεί μέχρι και σήμερα την επιστροφή της στην Ελλάδα, ζητώντας πολιτικό άσυλο από τις βρετανικές αρχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Ανείπωτος πόνος στην κηδεία της 28χρονης Κυριακής (εικόνες)

Κορονοϊός - Γρίπη: 8 + 1 θάνατοι την προηγούμενη εβδομάδα

Θεσσαλονίκη: 13χρονη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας για γυμνές φωτογραφίες της που διακίνησε συνομίληκος