Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Νέα κόντρα Τσιάρα – Ανδρουλάκη μετά την απόφαση του ΣτΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εξήγησε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Διακιοσύνης για το θέμα και τι του απαντά ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.

-

Τη δική του εξήγηση έδωσε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας αναφορικά με την σημερινή απόφαση του ΣτΕ, κρίθηκε αντισυνταγματική η ρύθμιση Τσιάρα, βάσει της οποίας δεν ήταν δυνατό να υπάρξει ενημέρωσή του για τις παρακολουθήσεις. Ο υπουργός τόνισε:

«Το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρεται σε μια προηγούμενη ρύθμιση, η οποία προφανώς διορθώθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο νόμο», απάντησε ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο κ. Τσιάρας προσέθεσε επίσης: «Στην απόφαση του ΣτΕ που επικαλείται ο κ. Ανδρουλάκης, δεν γίνεται καμία αναφορά στο συγκεκριμένο θέμα». Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, ειδικότερα, είπε: «Ακούσαμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει την είδηση ότι ένα κομμάτι της ρύθμισης του 4790 του 2021 κρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας κι αυτό δημιουργεί την δυνατότητα, η ΑΔΑΕ να κρίνει την υπόθεση από κει και πέρα. Πλην όμως, αυτό που αξίζει τον κόπο να έχει κανείς υπόψη του, είναι το γεγονός ότι η κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία σε ένα επόμενο χρονικό διάστημα, φρόντισε να θωρακίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα που αφορά στην άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με τον νόμο 5002 του 2022. Ήταν εκεί που μπήκε το φίλτρο για τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι, όπως κι αν το δει κανείς, μια εύκολη υπόθεση σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται συνεχώς, να μπορεί κανείς με ασφαλιστικές δικλείδες και με συγκεκριμένο τρόπο να διασφαλίζει και τον λόγο για τον οποίο γίνεται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, να διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να δημιουργεί πραγματικές συνθήκες ασφάλειας στην ΕΥΠ. Αυτό έγινε με πρωτοβουλία αυτής της κυβέρνησης το προηγούμενο χρονικό διάστημα και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει καμία αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα από το ΣτΕ, αλλά αντίθετα σε μια προηγούμενη ρύθμιση, η οποία προφανώς διορθώθηκε με έναν πολύ συγκεκριμένο νόμο».

Ανδρουλάκης: Δεν είστε κανονική ευρωπαϊκή κυβέρνηση

Σε απάντησή του ο κ. Ανδρουλάκης από την πλευρά του σημειώνει:

«Πραγματικά, καταντάει κωμωδία να μας απαντά για το θέμα της αντισυνταγματικής διάταξης που κρίθηκε πριν από λίγο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, χωρίς να χρησιμοποιεί τη λέξη “αντισυνταγματική” ο συντάκτης της, ο κ. Τσιάρας.

Δηλαδή ο κ. Τσιάρας μάς λέει ότι “τα κάναμε όλα καλά», αλλά η τροπολογία του βγήκε αντισυνταγματική! Τροπολογία με την οποία, μάλιστα, -όταν είχε έρθει στη Βουλή-, εξαπάτησε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, γιατί είπε ότι αφορά την τρομοκρατία – εκτός βέβαια αν πάω τη Δευτέρα και μου πουν ότι συμμετέχω στο Ισλαμικό Κράτος, κύριε Τσιάρα. Γιατί έχουμε ακούσει πολλά.

Επίσης είπε: “ναι, βγήκε αντισυνταγματική τροπολογία μου, αλλά μετά φέραμε άλλη διάταξη”. Για να διορθώσετε τι;

Στην αντισυνταγματική τροπολογία λέτε ότι δεν ενημερώνεται το θύμα που παράνομα παρακολουθήθηκε. Φέρνετε μετά έναν άλλο νόμο που λέει σε 3 χρόνια, μετά από μια απόφαση τριμελούς επιτροπής. Μάλλον δεν διαβάσατε καλά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Δεν εμπίπτω εγώ σε αυτή την περίπτωση.

Θα ενημερωθώ κανονικά από την ΑΔΑΕ με το παλιό καθεστώς. Άρα, κάνατε μια τρύπα στο νερό με τη δεύτερη διάταξη που και αυτή υπηρετούσε τη συγκάλυψη. Δεν την καταφέρατε τη συγκάλυψη. Να δω τι άλλο θα εφεύρετε μέχρι τη Δευτέρα.

Η πρώτη διάταξη Τσιάρα αντισυνταγματική. Η δεύτερη διάταξη Τσιάρα δεν θα κάνει τίποτα, διότι δεν περιμένω καμιά τριμελή επιτροπή. Περιμένω την Ανεξάρτητη Αρχή να ενημερώσει για τους λόγους παρακολούθησης, όπως οφείλει να κάνει και σε άλλους ανθρώπους, σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.

Γιατί, ναι, αγωνιστήκαμε ως παράταξη να είμαστε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα. Αγωνιστήκαμε να μείνουμε στη ζώνη του ευρώ όταν μας παραδώσατε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα. Πληρώσαμε πολιτικό κόστος. Και σήμερα έρχεστε ως μια κυβέρνηση που λειτουργεί και υπονομεύει τους θεσμούς, να πάρει μια απάντηση καθαρή. Το παράνομο παρακράτος των υποκλοπών που στήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου έχει υποστεί την πρώτη μεγάλη ήττα από το Συμβούλιο Επικρατείας και αυτό είναι έργο της επίμονης θεσμικής μας προσπάθειας να υπάρξει διαφάνεια και δικαιοσύνη και σε αυτό το σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω να σας πω, κλείνοντας, ότι θα βάλετε πάλι τους γνωστούς επικοινωνιακούς σας μηχανισμούς να υποτιμήσουν αυτή την απόφαση. Αυτή η απόφαση είναι ιστορική. Και, για εμένα, δεν έχει μόνο νομικό νόημα, έχει κι ένα πολιτικό μήνυμα. Ως εδώ κύριε Μητσοτάκη με το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα! Ως εδώ!

Και το λέω αυτό και για τον υπουργό, τον κ. Χατζηδάκη. Γιατί και για αυτόν ανοίγει ένας δρόμος. Και για άλλους ανθρώπους.

Κανονική ευρωπαϊκή χώρα είμαστε με αγώνα, με θυσία και με κόπο. Εσείς δεν είστε κανονική ευρωπαϊκή κυβέρνηση. Γιατί καμία κανονική ευρωπαϊκή κυβέρνηση δεν θα έστηνε τέτοιο παρακράτος υποκλοπών. Και τέτοιο παρακράτος συγκάλυψης των υποκλοπών.

Κι ευτυχώς που το κράτος δικαίου, ισχυρό – περήφανο, σας έστειλε ένα μήνυμα: Ως εδώ! Και είναι μια θεσμική νίκη της δημοκρατικής παράταξης.

Καταρχάς ο κ. Τσιάρας μιλώντας για α λα καρτ σεβασμό της ελληνικής δικαιοσύνης, προφανέστατα δεν αναφέρεται στο ΠΑΣΟΚ.

Είναι ξανά το γνωστό παιχνίδι της Νέας Δημοκρατίας. Απαντά σε εμάς, αλλά όχι σε εμάς, σε άλλους.

Εμείς τιμούμε την ελληνική δικαιοσύνη. Και δημοσίως το απέδειξα προσωπικά, όταν εκείνες τις κρίσιμες ώρες είπα ότι εμπιστεύομαι την ελληνική δικαιοσύνη. Όπως εμπιστεύομαι και τις ανεξάρτητες Αρχές, που δημιούργησε η κυβέρνηση Σημίτη, για να έχουμε κράτος δικαίου και διάκριση των εξουσιών.

Εσείς τις σέβεστε; Με τις προσωπικές επιθέσεις στον κ. Ράμμο; Με τις προσωπικές επιθέσεις στον κ. Μενουδάκο; Είστε ένα κόμμα - ντροπή για την διάκριση των εξουσιών.

Θα ξεχάσουμε τι έλεγε ο κ. Γεωργιάδης για αυτούς τους ανθρώπους που πάλευαν, που αγωνιούσαν για την αξιοπιστία του κράτους δικαίου της χώρας μας; Ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τι άλλο του ξέφυγε του κ. Τσιάρα; Λέει: “ήταν πάντοτε της φιλοσοφίας μου το απόρρητο για εθνικούς λόγους”. Έγινα ξανά εθνικός λόγος; Μα, ο κ. Μητσοτάκης στο debate των πολιτικών αρχηγών είπε ότι δεν ήμουν εθνικός κίνδυνος, άρα δεν ήμουν εθνικός λόγος. Έχετε ένα βέρτιγκο μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Τσιάρα.

Επίσης, πάτε να μας πουλήσετε ως φοβερό νομοθετικό προϊόν την επόμενη διάταξή σας. Σας λέω, λοιπόν, ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένας πολύ σημαντικός θεσμός, λέει ότι είναι απαράδεκτος ο νόμος σας και μακριά από το ευρωπαϊκό κράτος και την κουλτούρα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αυτό λέει για το νομοθέτημά σας, κύριε Τσιάρα, το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Αυτή η ιστορία επιβεβαιώνει ένα και μόνο πράγμα. Δεν χρειάζεται να έχουμε μόνο νόμους. Πρέπει να έχουμε και πολιτικά πρόσωπα που σέβονται τους νόμους.

Γι’ αυτό, λοιπόν, στις 9 Ιουνίου καλώ τον ελληνικό λαό να καταδικάσει τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που οδήγησε –μ ε τις πρακτικές της– τη χώρα πολλά χρόνια πίσω. Και προσωπικά τον πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, που είχε το θράσος να χρησιμοποιήσει το Μέγαρο Μαξίμου, μέσω της ΕΥΠ που φώλιαζε στο Μέγαρο Μαξίμου, τα πιο σύγχρονα λογισμικά εις βάρος της πατρίδας μας, εις βάρος του υπουργικού του συμβουλίου, εις βάρος των πολιτικών του αντιπάλων.

Είμαι, λοιπόν, πολύ περίεργος και με πολύ μεγάλη χαρά τη Δευτέρα θα πάω στην ανεξάρτητη Αρχή για να μάθω τον λόγο που αποφάσισε το παρακράτος του Μαξίμου, την ώρα που έθεσα υποψηφιότητα για να ηγηθώ της δημοκρατικής παράταξης, ποιος ήταν ο λόγος να με βαφτίσετε “πράκτορα” για να μην ηγηθώ αυτής της προσπάθειας που ηγούμαι σήμερα.

Αυτός ήταν ο μόνος λόγος. Ήταν η εμπλοκή σας στις εσωτερικές δημοκρατικές διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Γιατί θέλατε ένα ΠΑΣΟΚ αποκούμπι και όχι ένα ΠΑΣΟΚ πολιτικό αντίπαλο όπως είναι τώρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, εκφράζοντας και υπηρετώντας τον ιστορικό του ρόλο».

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νόμος για μη ενημέρωση Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Τι ζητά ο Χρυσοχοΐδης από τους αστυνομικούς μετά την δολοφονία

ΗΠΑ: Σκυλίτσα που εξαφανίστηκε στην Καλιφόρνια βρέθηκε στο Μίσιγκαν