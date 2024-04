Life

“Παγιδευμένοι”: Συγκλονιστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

-

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

Ποιοι κρύβονται πίσω από την απαγωγή της Δάφνης; Ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους; Πώς όλα τα δεδομένα θα ανατραπούν;

Δευτέρα 8 Απριλίου -Επεισόδιο 48

Η ζωή της Δάφνης κρέμεται από μία κλωστή.

Ο Δημήτρης παίρνει την απόφαση να ακολουθήσει τα σκοτεινά μονοπάτια του παππού του, προκειμένου να σώσει την αδελφή του. Για πρώτη φορά, θα καταλάβει την Άννα και γιατί λειτούργησε έτσι στην υπόθεση της Λίνας.

Ο Γεράσιμος βρίσκει ένα στοιχείο που οδηγεί τον Δημήτρη ένα βήμα πιο κοντά στον εντοπισμό της αδελφής του.

Ο Σπύρος εξακολουθεί να βρίσκεται στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση, με όλη του την οικογένεια στο πλευρό του.

Ο Σταύρος συνεχίζει τις ανακρίσεις για τη δολοφονία της Μαριάννας. Θα αποσπάσει ομολογία για τους πραγματικούς ενόχους;

Ποια είναι η ευθύνη του Σάκη και του Παύλου στη δολοφονία της Μαριάννας, αλλά και τις δολοφονικές επιθέσεις που έχει δεχθεί ο Δημήτρης κι η οικογένειά του;

Τρίτη 9 Απριλίου - Επεισόδιο 49

Η απαγωγή της Δάφνης και η κατάσταση υγείας του Σπύρου έχουν συντρίψει τον Δημήτρη, ο οποίος προσπαθεί να κρατήσει την ψυχραιμία του με τη βοήθεια της Άννας.

Το σκοτεινό πάζλ της δολοφονίας της Μαριάννας αρχίζει να συμπληρώνεται, αφού κάποιοι από τους ενόχους σπάνε κι αρχίζουν να ομολογούν. Η λύση του μυστηρίου κρύβει μια μεγάλη ανατροπή! Ποιος είναι ο πραγματικός δολοφόνος της άτυχης κοπέλας και πώς εμπλέκεται η βαλκανική μαφία σε όλο αυτό;

Ο Δημήτρης, η Άννα και ο Ανδρέας ψάχνουν όλα τα στοιχεία για να βρουν εγκαίρως τη Δάφνη. Μία πληροφορία που θα μάθει ο Θοδωρής θα δείξει το φως στο βάθος του τούνελ.

Ποιος είναι, όμως, αυτός που του έδωσε την πληροφορία; Θα τους οδηγήσει πράγματι στη Δάφνη; Ή είναι παγίδα; Ποιοι κρύβονται πίσω από την απαγωγή της Δάφνης και τι ζητούν για να την απελευθερώσουν;





Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: Ντέρμπυ κορυφής στην Opap Arena

Σύλληψη στο “Ελ. Βενιζέλος”: Προσπαθούσε να φέρει κοκαΐνη από τη Γαλλία (εικόνες)

Βίζα εξπρές για τους Τούρκους: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τα πέντε νησιά της Ελλάδας