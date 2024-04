Πολιτική

Εξώδικο Γκραμπόφσκι κατά Ακρίτα: Οι ισχυρισμοί σας είναι ανυπόστατοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η ακριβής απάντηση της συζύγου του Πρωθυπουργού στις πρόσφατες αναρτήσεις της κ. Ακρίτα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

-

Με εξώδικη δήλωση της η Μαρέβα Γκραμπόφσκι την Παρασκευή απάντησε στις αναρτήσεις τις οποίες δημοσίευσε η Έλενας Ακρίτα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook την 31.03 και 01.04.

Ειδικότερα όπως μεταδίδει ο πολιτικός συντάκτης του ΑΝΤ1 Σπύρος Μουρελάτος, η σύζυγος του πρωθυπουργού φέρεται να μην έχει αφήσει κανένα σημείο των εν λόγω αναρτήσεων ασχολίαστο, απαντώντας με λεπτομέρειες «και με απτά αποδεικτικά στοιχεία τα οποία καταρρίπτουν όλους τους ανυπόστατους ισχυρισμούς της», αναφέρουν κυβερνητικές πληροφορίες.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο εξώδικό της η κ. Γκραμπόφσκι μιλά για επίθεση εκ μέρους της κ. Ακρίτα, της οποίας (επίθεσης) το χαρακτήρα αναφέρει ως προσωπικό και όχι πολιτικό. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα σχόλιά της ως προσβλητικά και ανήθικα και τονίζει ότι «τη θίγουν ως άνθρωπο, επαγγελματία αλλά κυρίως ως γυναίκα».

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: Ντέρμπυ κορυφής στην Opap Arena

Θεσσαλονίκη: Φωτιά δίπλα στις γραμμές του ΟΣΕ (εικόνες)

Βίζα εξπρές για τους Τούρκους: Ξεκίνησε το πρόγραμμα για τα πέντε νησιά της Ελλάδας