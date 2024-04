Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Κηφισιά: Νίκη παραμονής για τους φιλοξενούμενους

Κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης η Κηφισιά και "προσπέρασε" τον Παναιτωλικό.

Με δύο γκολ του αρχισκόρερ της Όγκνιεν Οζέγκοβιτς η Κηφισιά έκανε την ανατροπή κι έφυγε με πολύ μεγάλη νίκη (2-1) από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης, βάζοντας «φωτιά» στην ουρά των πλέι άουτ, που απόψε συμπλήρωσαν τρεις αγωνιστικές.

Πλέον, η ομάδα των βορείων προαστίων προσπέρασε τον Παναιτωλικό που «αυτοκτόνησε» χάνοντας στο Αγρίνιο από τον Βόλο (0-1), ενώ οι Αρκάδεες κάνουν ως τώρα θλιβερά πλέι άουτ μετρώντας τρεις ήττες σε τρία παιχνίδια, τις δύο στο γήπεδό τους.

Ο αγώνας ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τους γηπεδούχους, που είδαν τον αρχισκόρερ τους, Μιριτέλο, να ανοίγει το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό με ένα καταπληκτικό προσωπικό γκολ, όταν έφυγε στην αντεπίθεση και παρότι μόνος με τρεις αμυντικούς της Κηφισιάς τελείωσε την φάση με ένα καταπληκτικό σουτ.

Ο Αργεντινός επιθετικός πανηγύρισε την επιτυχία του με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του αφιερώνοντας το τέρμα στον γυμναστή της ομάδας, Παύλο Γκότση, που έχασε τον πατέρα του.

Στο 12΄ ο Μουνάφο τραυματίστηκε και αποχώρησε, στην πρώτη συμμετοχή του ύστερα από δύο μήνες επίσης λόγω τραυματισμού!

Ο Αστέρας έχασε μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει στο 35΄, με τους Καλτσά και Λύρατζη να παίζουν υποδειγματικά το 1-2, ο μπακ των Αρκάδων να γυρίζει την μπάλα και ο Τσάπαν να προλαμβάνει τον Μιριτέλο πριν την εκτέλεση.

Η αθηναϊκή ομάδα «εμφανίστηκε» στο παιχνίδι μόλις στο 55ο λεπτό, με τον Τσιφτσή να κάνει μεγάλη απόκρουση στο σουτ του Σολόα αλλά να μην μπορεί να αντιδράσει στο κοντινό, άψογο πλασέ του Οζέγκοβιτς στο 66΄.

Το 1-1 έβαλε «φωτιά» στο παιχνίδι, με την Κηφισιά να βγαίνει μπροστά και στο 68΄ να κερδίζει πέναλτι σε μαρκάρισμα του Καστάνιο επί του Μπιφουμά, σε μια απόφαση του Σιδηρόπουλου που θα συζητηθεί, καθώς ο αμυντικός μάρκαρε «ώμο με ώμο».

Ο VAR Μανούχος σιώπησε και ξανά ο Οζέγκοβιτς εκτέλεσε εύστοχα στο 70΄ δίνοντας προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Στο 73΄ ο Τσάπαν υπέπεσε σε πέναλτι επί του Καλτσά αλλά μετά από εξέταση της φάσης ο επιθετικός του Αστέρα ήταν οφσάιντ και η αρχική απόφαση ανακλήθηκε.

Ο Αστέρας βγήκε μαζικά μπροστά μετά την ανατροπή αλλά δεν δημιούργησε την μεγάλη ευκαιρία για την ισοφάριση, ενώ η Κηφισιά τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Πρίτσα (2η κίτρινη) στο 90΄+2.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τάσος Σιδηρόπουλος

ΚΟΚΚΙΝΗ: 90΄+2 Πρίτσας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ατιένθα, Καλτσάς, Παλάσιος, Αλάγκμπε - Πρίτσας, Οζέγκοβιτς, Αναγνωστόπουλος

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Τσιφτσής, Λύρατζης, Καστάνιο, Ατιένθα, Άλβαρες, Μουνάφο (13΄ Αλάγκμπε), Γιαμπλόνσκι (83΄ Μάντζης), Κρέσπι (72΄ Παλάσιος), Καλτσάς (83΄ Ζουγλής), Μπαρτόλο, Μιριτέλο.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Κώστας Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Τεϊσέιρα (29΄ Βαφέας), Τσάπαν (82΄ Σπίνος), Σναϊντερλάν, Παρράς (52΄ Μιλίσεβιτς), Σολόα, Τσανάτζια, Πρίτσας, Κρισιούμα, Μπιφουμά (80΄ Μενέντες), Οζέγκοβιτς.

