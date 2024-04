Αθλητικά

Ο ΟΦΗ “αποτελείωσε” τον ΠΑΣ Γιάννινα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έσβησαν και οι ανύπαρκτες ελπίδες των Ηπειρωτών μετά την ήττα στο Ηράκλειο.

-

Ευρείας έκτασης νίκη με 4-0 επί του (ουσιαστικά καταδικασμένου σε υποβιβασμό) ΠΑΣ Γιάννινα σημείωσε ο ΟΦΗ στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», για την 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Σούπερ Λίγκας.

Η ομάδα της Ηπείρου, που τελείωσε τον αγώνα με 10 λόγω της αποβολής του Εραμούσπε στο 26ο λεπτό, αποτέλεσε «σάκο του μποξ» για την ομάδα του Ηρακλείου, που εκμεταλλεύτηκε την έλλειψη ψυχολογίας και το κακό βράδυ των φιλοξενούμενων για να φτάσει στο «καρέ».

Η... αρχή του τέλους για τους Γιαννιώτες ξεκίνησε στο 10ο λεπτό, όταν πέφτοντας ο Μαρινάκης έδωσε ασίστ στον Ριέρα που άνοιξε το σκορ σε άδειο τέρμα.

Στο 22΄ ο Εραμούσπε είδε κίτρινη κάρτα για άσχημο μαρκάρισμα στον Ισέκα, αλλά τέσσερα λεπτά αργότερα το χρώμα της έγινε κόκκινο μετά από εξέταση του VAR, σε μια απόφαση του διαιτητή Πουλικίδη που ξεσήκωσε εντονότατες διαμαρτυρίες από τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι εξέδωσαν ανακοίνωση διαμαρτυρίας στο ημίχρονο.

Το έργο των γηπεδούχων έγινε πια ακόμα πιο εύκολο και στο 45΄+4 έφτασαν στο 2-0 με τον Μπάκου να νικά με ωραίο πλασέ τον Νάγκι μετά από έξοχη κάθετη πάσα του Τοράλ.

Στο 57΄ ο Τοράρινσον εκτέλεσε φάουλ στο δεύτερο δοκάρι και ο Ισέκα, καλά πλασαρισμένος και ολομόναχος έγραψε το 3-0, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του ο Ριέρα στο 85΄, από ασίστ του Φελίπε.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

ΚΟΚΚΙΝΗ: 69΄ Λαμπρόπουλος - 26΄ Εραμούσπε

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σόρια, Κόντε, Τσαούσης

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Χριστογεώργος, Τοράρινσον, Λαμπρόπουλος (69΄ Λουκάο), Βούρος, Μαρινάκης (69΄ Θεοδοσουλάκης), Μεγιάδο (69΄ Μπάκιτς), Γκαγιέγος, Μπάκου (75΄ Φελίπε Λουίζ), Τοράλ (69΄ Μοσκέρα), Ριέρα, Ισέκα

ΠΑΣ Γιάννινα (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι, Τσαούσης, Εραμούσπε, Μπακαδήμας, Σομποτσίνσκι, Σόρια, Καραχάλιος (80΄ Λιάσος), Ριένστρα (46΄ Τζίνο), Ροζάλες (46΄ Ροσέρο), Τζίμας (46΄ Μετέ), Κόντε (70΄ Μπατίστ)

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσήνη: Καλλιεργούσε κάνναβη σε καλαμιώνα (εικόνες)

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ προσήχθη σε διαδήλωση (βίντεο)

ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο “χάρτης” των πληρωμών από έως τις 12 Απριλίου