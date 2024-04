Αθλητικά

Η ΑΕΚ ηττήθηκε από τον υποβιβασμένο Απόλλωνα Πατρών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ντροπιαστική νίκη έκανε λόγο ο Ζούρος, μετά το τέλος του αγώνα.

-

Ο Απόλλων, ο οποίος έχει ουσιαστικά υποβιβαστεί στην Α2, κατάφερε να νικήσει την ΑΕΚ, με 89-79, στην Πάτρα, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των πλέι άουτ, στην Basket League.

Oι Αχαιοί είχαν πέντε παίκτες διψήφιους, αλλά αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Τσαντ Μπράουν με double double (17 πόντους και 15 ριμπάουντ). Ο Όσμπορν σημείωσε 20 πόντους, ο Πέρκινς πέτυχε 17 πόντους με 4 εύστοχα τρίποντα, ενώ 17 είχε και ο Μπράουν. Ο Μπλόντιν πρόσθεσε 14 πόντους και ο Βησσαρίου 10 πόντους. Αυτή ήταν η 4η νίκη της ομάδας της Πάτρας, όλες εντός έδρας την τρέχουσα σεζόν.

Από πλευράς ΑΕΚ που παρέμεινε στην 7η θέση με 10 - 14, ξεχώρισε ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας με 20 πόντους. Ο Ραντλ πέτυχε 17 πόντους και ο Κουζέλογλου είχε συγκομιδή 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Για ντροπιαστική ήττα της ομάδας του έκανε λόγο ο τεχνικός της ΑΕΚ, Ηλίας Ζούρος, μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 26-13, 50-42, 75-58, 89-79

Ο Απόλλων μπήκε δυνατά και ξέφυγε με +13 (23-10) στο 8ο λεπτό. Παρά τις φωνές του Ηλία Ζούρου, οι παίκτες της Ένωσης δεν έδειξαν να... συνέρχονται. Βρέθηκαν στο -13 και στο τέλος της 1ης περιόδου (26-13), αλλά και στο -15 στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου (28-13, 11’). Ο Κουζμίνσκας ανέλαβε δράση στην επίθεση, για το 40-31 στο 17', αλλά η άμυνα της Ένωσης... ήταν σαν... ελβετικό τυρί, με τους Αχαιούς να πηγαίνουν στο +8 στ' αποδυτήρια, 50-42.

Ο Απόλλων παρέμεινε εύστοχος στα σουτ τριών πόντων, με τους Πέρκινς και Βησσαρίου ν' ανεβάζουν τη διαφορά στο +14 (58-44) στο 22'. Ήταν η σειρά του Όσμπορν να «τρυπήσει» την άμυνα της ΑΕΚ για το 65-50 στο 26'. Το 75-58 της 3ης περιόδου είχε βάλει σε δύσκολη θέση την ΑΕΚ στις αρχές του τελευταίου δεκάλεπτου. Ο Μπράουν ευστόχησε σε δύο δίποντακαι η διαφορά πήγε για πρώτη φορά στο +19 (79-60) στο 32ο λεπτό. Μη βρίσκοντας αντίσταση, οι Αχαιοί πήραν μία νίκη... γοήτρου, με 89-79 επί των «κιτρινόμαυρων».

Διαιτητές: Τσαρούχα, Ζακεστίδης, Κατωτικίδης

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Μπιμπς, Γκιουζέλης 3 (1), Σαλούστρος 8 (2), Μπράουν 17, Κόουλμαν, Βησσαρίου 10 (2), Όσμπορν 20 (2), Πέρκινς 17 (4), Μπλοντίν 14 (3 ασίστ), Καφεζάς, Κογιώνης, Βαλκανάς

ΑΕΚ (Ηλίας Ζούρος): Ραντλ 17 (1), Καράμπελας 3, Νετζήπογλου 5 (1), Κουζέλογλου 15, Χολ, Χατζηδάκης 6, ΜακΡέι 6 (1), Αγραβάνης 7 93 ριμπάουντ), Χόλινς, Κουζμίνσκας 20 (5), Πιλάβιος