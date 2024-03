Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Απόλλωνας Πάτρας: Επιτέλους νίκη για τον “Δικέφαλο”

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα μετά από ένα δίμηνο αγωνιστικής καθίζησης.

Τη... γλυκιά γεύση της νίκης, μετά από δύο μήνες με συνεχείς ήττες, απόλαυσε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, στην έναρξη των Play out της Basket League, με αντίπαλο τον Απόλλωνα Πατρών, ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 87-63, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι στην τέταρτη περίοδο και τους Μίχαλ Μίχαλακ, Νίκο Τσιακμά να βάζουν την... υπογραφή τους, σε αυτό το διάστημα.

Ο Πολωνός γκαρντ τελείωσε το ματς με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα και ο Έλληνας πόιντ γκαρντ είχε 13 πόντους, 2 κλεψίματα.

Χαρακτηριστικό για τους Θεσσαλονικείς αποτέλεσε πως έχασαν τη μάχη στη ρακέτα (μάζεψαν 24 ριμπάουντ, με τους Αχαιούς να είναι στα 42, 13 εκ των οποίων επιθετικά), έκαναν, όμως, μόλις 4 λάθη (όλα στο δεύτερο ημίχρονο).

Στοίχισαν στον Απόλλωνα τα 24 λάθη, αλλά και το γεγονός ότι αγωνίστηκε με τρεις ξένους παίκτες, καθώς παροπλισμένοι στον πάγκο του, λόγω προβλημάτων, έμειναν οι Ορλάντο Κόουλμαν, Τζάστιν Μπιμπς, Τζο Πέρκινς.

Κορυφαίος για τους Αχαιούς στο παρκέ ήταν ο Τρέβορ Μπλόντιν (24 πόντοι, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 κόψιμο).

Ένταση προκλήθηκε στο 32’, μετά από διαμαρτυρίες του προπονητή του Απόλλωνα, Γιάννη Χριστόπουλου, με τον πρόεδρο των «ασπρόμαυρων», Θανάση Χατζόπουλο να αντιδρά στις κινήσεις του πρώτου. Συνέπεια αποτέλεσε αμφότεροι να αποβληθούν από τους διαιτητές .

Τα δεκάλεπτα: 23-26, 44-41, 57-56, 87-63

Διαιτητές: Θεονάς, Μαγκλογιάννης, Λουλουδιάδης

ΠΑΟΚ (Στάθης Νεραντζάκης): Σχίζας 9 (2), Τσαϊρέλης 2, Φρίντρικσον 10, Αρσενόπουλος 4, Άλστον 9 (1), Τάουνς 4, ΜακΝίς 11, Τσιακμάς 13 (1), Μαργαρίτης 7 (1), Γουίλιαμς , Σωτηρίου 1, Μίχαλακ 17 (3).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Γιάννης Χριστόπουλος): Μπλοντίν 24 (2), Βησσαρίου 3 (1), Όσμπορν 12 (2), Σαλούστρος 5 (1), Μπράουν 12, Καφέζας 4, Γκιουζέλης 3 (1), Κογιώνης, Βαλκανάς.

