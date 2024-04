Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Παλλήνη

Αισθητός σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής έγινε ο σεισμός, το πρωί της Κυριακής,

Σεισμική δόνηση μεγέθους 2,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Κυριακή, 7 Απριλίου, στις 11:34.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε απόσταση 2 χιλιομέτρων ανατολικά - νοτιοανατολικά της Παλλήνης Αττικής.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος της δόνησης υπολογίστηκε στα 11,7 χιλιόμετρα.

Από αναφορές επισκεπτών του Ant1news.gr, ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της ανατολικής Αττικής.

