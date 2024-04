Κοινωνία

Νίκαια: Διαρρήκτης πήρε… “σβάρνα” τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας

Ο άνδρας πιάστηκε επ' αυτοφώρω να έχει "μπουκάρει" σε κατοικία και να αφαιρεί πολύτιμα αντικείμενα.

Στο κρατητήριο οδηγήθηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, 37χρονος ο οποίος συνελήφθη επ' αυτοφώρω να διαπράττει διάρρηξη και κλοπή διαμερίσματος, στη Νίκαια του Πειραιά.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής 05.04 και ο άνδρας εντοπίστηκε να έχει παραβιάσει την πόρτα του διαμερίσματος και να αφαιρεί διάφορα τιμαλφή. Στην προσπάθειά του να διαφύγει της σύλληψης από τους αστυνομικούς οι οποίοι είχαν καταφθάσει στο σημείο, εξήλθε στο μπαλκόνι και κατά την αναρρίχησή του σε μπαλκόνι άλλου διαμερίσματος, έπεσε και τραυματίστηκε. Ο 37χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν τα κλοπιμαία.

Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 37χρονος είχε διαπράξει και επιπλέον διάρρηξη και κλοπή σε άλλο διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας.

