Θεσσαλονίκη: νεκρός εντοπίστηκε φοιτητής από την Κύπρο

Τον άτυχο νέο, έψαχναν συγγενείς και φίλοι όμως η κατάληξη των ερευνών ήταν τραγική.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 19χρονος φοιτητής από την Κύπρο, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον φοιτητή εντόπισε νεκρό συγγενικό του πρόσωπό, μέσα στο διαμέρισμά του και ειδοποίησε την αστυνομία.

Από την έρευνα των αστυνομικών δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του cyprustimes.com, οικείοι, φίλοι και συμφοιτητές του νεαρού τον αναζητούσαν, δεδομένου μάλιστα ότι σήμερα διεξάγονταν και οι φοιτητικές εκλογές, όμως οι έρευνες είχαν τραγικό επίλογο.

«Φως» στα ακριβή αίτια του θανάτου του 19χρονου θα δώσει η νεκροψία – νεκροτομή.

